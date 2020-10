María Pombo: Sus amigos influencers piropean la foto de sus 30 semanas de embarazo

María Pombo es una de las influencers por excelencia de nuestro país (ya lo dijo la revista Forbes) que ya dejó claro, en El Hormiguero, que no vivía del cuento sino del mucho trabajo que había detrás de su imagen y sus redes.

Ahora está disfrutando de su primer embarazo junto a su marido, Pablo Castellano. Está en la semana 30 y no ha dudado en compartir una foto para mostrar cómo ha crecido su barriguita. Pese a las molestias propias de este estado, no puede estar más feliz.

Sus amigos de profesión no dudaron en mandarle unos cuantos piropos y emojis que dejan claro lo contentos que están por su amiga.

Laura Escanes: 😍😍😍😍😍

Ignacio Serrano: Joe Mari estas super achuchable 😍

Guillermo Campra: no me acostumbro a verte así 🤯🤯🙏🏾🙏🏾💭💭

Natalia Coll: 😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Laura Matamoros: 😍😍😍😍

María Fernández-Rubíes: 😍🤤❤️❤️❤️❤️❤️

Natalia Merino: 😍😍😍😍!!!!!!

Emelie: 😍😍😍

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 23 Oct, 2020 a las 8:29 PDT

En la recta final

Le quedan todavía 10 semanas por delante que seguro que nos dejará vídeos y fotografías tan emotivas como esta. De hecho, hace un par de semanas compartió un vídeo en el que podíamos ver su barriga en primer plano que se movía al ritmo de las patadas de su bebé.

En cuanto a su embarazo, ella misma nos contó cómo empezó todo: "El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezo a encontrar mal, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo) el 10 Oct, 2020 a las 12:42 PDT

Un embarazo que no ha quedado enturbiado por el diagnóstico que enfrenta de esclerosis múltiple. Ella lo dejaba claro en una de sus publicaciones. “Estado civil: enamorada de un 👶🏼 que todavía no conozco ❤️”.

Como ya hicieran otras influencers como Laura Escanes o Laura Matamoros, María Pombo, tiene pinta de que ampliará sus redes de influencia al campo de la maternidad. Estamos deseando saber cómo vive ella esta experiencia en su primera vez.