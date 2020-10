Iggy Azalea comparte la primera foto de su bebé y asegura que le está criando sola

Durante una gira en 2018, Iggy Azalea y Playboi Carti se conocieron y comenzaron una relación con altos y bajos que parecía haberse consolidado tras haber tenido un hijo en común. Fue el pasado junio cuando la rapera australiana nos informó de que había tenido un hijo.

“Quise esperar el momento correcto para decir algo, pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que siempre voy a querer compartir grandes noticias con el mundo. Quiero que su vida sea privada, pero quiero dejar claro que él no es un secreto y que lo amo más allá de las palabras”, decía en aquel momento.

Han pasado cuatro meses y, en ese tiempo, no habíamos visto la cara del pequeño. Hasta ahora. Azalea ha decidido compartir un par de imágenes de su pequeño Onyx y lo cierto es que ya es todo un hombrecito que se ha llevado todos los piropos de los comentarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iggy Azalea (@thenewclassic) el 24 Oct, 2020 a las 8:40 PDT

Separación

En las fotografías que ha compartido hay una ausencia reseñable, la de padre de la criatura. El rapero estadounidense no está y parece ser que no por casualidad sino porque ya no forma parte de la vida de madre e hijo. O por lo menos, eso es lo que ha dejado caer la cantante en sus historias. Parece que la pareja no celebrará su tercer aniversario.

“Lo que quise decir anoche es que estoy criando sola a mi hijo. Ya no estoy en una relación. Prefería estar sola porque hay gente que no valora la lealtad”, comentaba sin dar más explicaciones.

Hasta ahora, la vida del hijo de Iggy Azalea había transcurrido en el más absoluto anonimato. Veremos si este cambio en su postura significa que empecemos a verle más a menudo, o ha sido solo algo puntual.

Tampoco ha dado más detalles, de momento, del tercer disco que está preparando para publicar antes de que acabe el año.