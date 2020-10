Cristina Boscá desvela cuál es la canción que comparte con su hija

Dicen que la música es muy importante para los bebés desde que están en la barriga de sus madres. Por eso, muchas embarazadas buscan esa conexión con sus peques a través de melodías. Cristina Boscá, que está disfrutando de sus primeros momentos con su segundo bebé, Alex, ha confesado cuál es la canción que le une a ella.

“Cuando empecé a entrenar con @yosoymamifit en el segundo embarazo me pidió que escogiera una canción para conectar con la peque al final de cada entrenamiento”, desvelaba sobre el origen de esta conexión que ahora se ha creado entre ellas.

“Escogí Bajo la piel de @its_alicewonder que es maravillosa. Pues se la he puesto hoy y ha sido brutal. Os juro que ha reaccionado, como recordándola. Primero he notado que le ha sorprendido y luego se la ha gozado, se ha relajado. Ha sido súper emocionante.👏❤️”, desvelaba.

“Me alegro mucho Cris!!! Es super especial. Y siempre será vuestra canción💜💜💜”, comentaba la artífice de que Cristina y Alex tengan a Alice Wonder como punto de conexión.

Nuestra compañera siempre ha buscado información para disfrutar de su maternidad al máximo y no ha dudado en recurrir a profesionales o materiales para conseguirlo. Y sin duda, la música no podía faltar en estos momentos.

La única en español

En cuanto a la canción, Bajo la piel, es la única que podemos encontrar en español en Firekid, el disco de Alice Wonder que compone y canta, normalmente en inglés. “Pero Bajo la piel la metí en el disco porque la compuse un día en 5 minutos, ósea la escupí de mí”, aseguraba en una entrevista con Thunderstroke.es.

La artista recuerda perfectamente el origen del tema: “Estaba pintando las paredes de mi casa y al estar tan vacío tenía mucha reverb, se me ocurrió la melodía y me fui al piano y solté la letra de un golpetazo y le dije a mi madre, mira mamá, me he inventado esto, y se lo enseñé a la gente con la que trabajo, y todos dijeron, pues hay que sacarlo”.

Y lo sacó en su último disco y se ha convertido en una canción muy especial para ella que ha cantado con Xoel López. “La siento, la entiendo, es mía, estoy feliz. Siento que ya es de todos y es así, y por eso la saqué, porque me vino. Cuando tenga otra canción como esta, la sacaré, sea en español o en inglés, pero es sincera y es rara. Tiene ahí un poco como de la forma de tratar el tema que la hace auténtica, creo que es sincera y eso no siempre ocurre”, aseguraba.