La gran familia de Anda Ya ha crecido un poco más, ¡hemos vuelto a ser tíos! Como podéis imaginar, no podemos estar más felices desde que nuestra querida compañera Cristina Boscá y su pareja, Ángel Martos, nos anunciaran el nacimiento de su segunda hija, Alex Boscá.

La presentadora nos ha sorprendido este fin de semana con la llegada de la pequeña andayera, y es que al parecer, tanto la niña como la mamá tenían muchas ganas de conocerse, “yo no podía más, faltaban dos semanas pero me habían dicho que ella estaba lista así que me puse a andar, a hacer ejercicio y a lo otro (solo apto para adultos)”, así que con un poco de ayuda del padre, llegó el momento.

“El viernes rompí la bolsa, nos fuimos al hospital y allí nos dijeron que todo iría rápido, pero nada. Hasta el día siguiente, el 10 de octubre, no llegó el momento de dar a luz” Entre risas Cristina recuerda cómo fueron los instantes previos, “no os imagináis qué dolor, creía que me moría, vi mi vida pasar”.

Anda Ya - Cristina Boscá nos presenta en directo a su segunda hija, Alex

Una vez los médicos le suministraron la epidural, y había dilatado lo suficiente, aquello fue como la seda, “fue como un sueño a cámara lenta, todo salió super bien y no tengo puntos. La recuperación será más rápida gracias a eso”.

Los momentos emocionantes de esos días no terminaban ahí, el encuentro de los hermanos nos ha podido ser más bonito, “ha sido precioso, Alex le llevó un tractor de regalo a su hermano mayor y Gabri tenía preparado un dibujo para su hermanita”.

Sin duda este embarazo, y por supuesto, su llegada a este mundo, han sido una de las grandes noticias de este año tan complicado. Esta bebé llegó para emocionarnos e ilusionarnos, “Alex tiene la gran suerte de tener a todos los andayeros” nos confesaba Cristina.

Mientras esperamos su regreso al estudio de LOS40, desde Anda Ya le mandamos todo el cariño del mundo para esta nueva etapa que estará repleta de alegrías y buenos momentos. ¡Enhorabuena familia!

Recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS.