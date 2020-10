Cristina Boscá publica su primera foto dando el pecho a su hija

Desde que Cristina Boscá debutó en la maternidad tuvo claro que había aspectos, en este nuevo papel que le había tocado vivir, sobre los que tenía poca información. Y uno de ellos tenía que ver con la lactancia materna y los tabúes que siempre han rodeado a esta práctica natural.

Desde el principio optó por dar el pecho a su primer hijo, Gabriel. Ya entonces nos contaba que quería dar visibilidad a algo que, pese a ser habitual en nuestras vidas, se había mantenido medio oculto. Reconocía que nunca había visto un saca leches hasta que le tocó usarlo.

Ahora que ha vuelto a ser madre, sigue en las mismas. “Aunque lo decía con prudencia porque sé que a veces no se puede por mucho que se quiera, siempre quise repetir experiencia y darle a Álex el pecho como a Gabri”, explicaba en sus redes.

Dos experiencias muy distintas

Y lo hacía junto a una foto en la que podemos ver que finalmente ha sido posible. Una foto en la que podemos verla amamantando a su bebé. “Con él, el inicio fue un poco más complejo. Viendo vídeos de Carlos González sobre posturas, agarres... leyendo el libro Un regalo para toda la vida con toda mi atención para que no se me escapara nada... escuchando sabios consejos de matronas y personal sanitario... y sufriendo un poco por pequeñas grietas. Nada grave pero sí agotador y con la eterna pregunta: ‘¿lo estaré haciendo bien?’”, recuerda sobre su primera experiencia.

Ahora, las cosas han cambiado. “Esta vez ha sido mucho más fácil. Increíblemente fácil. Y qué felicidad no escuchar consejos que no pides, y que las personas de tu entorno ya te dejen porque imagino que piensan que como no es el primero ya sabes lo que haces. Así que, como me dijo ayer el pediatra, podemos dar por instaurada la lactancia materna. 🥳 Por supuesto, os recuerdo que yo hablo de mi experiencia, que no soy abanderada de nada y que respeto cualquier otra decisión. 😘”, concluía.