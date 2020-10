'The Undoing': Nicole Kidman y Hugh Grant protagonizan la serie del momento en HBO

Nicole Kidman y Hugh Grant aparecen como el reclamos perfecto para la que promete ser una de las series estrella de la temporada: The Undoing. De los creadores de Big Little Lies, esta mini serie compuesta por tan solo seis capítulos acaba de aterrizar en HBO dispuesta a convertirse en el thriller de la temporada.

Una producción que, de nuevo, indaga en el mensaje de cómo las vidas aparentemente perfectas también se desmoronan, tal y como ocurría con su predecesora.

¿De qué trata The Undoing?

Grace (Nicole Kidman) y Jonathan (Hugh Grant) forman un matrimonio perfecto con una vida marcada por el éxito profesional y personal. Ella es una psicóloga a punto de publicar su nuevo libro y él es un prestigioso oncólogo infantil, profesiones que les permiten llevar una vida de lujo en Nueva York y permitirle todas las comodidades a su hijo en común. Una vida idílica que se viene debajo de repente con una desaparición y un crimen como elementos detonantes del desastre. Ahí es cuando Grace comienza a enfrentarse a todos sus miedos siendo testigo en primera persona de cómo su vida perfecta cambia por completo.

Además, The Undoing está inspirada en la novela de Jean Hanff Korelitz titulada You Should Have Known (Tú ya lo sabías), todo un best seller.

Una historia con un principio y un final, por lo que parece bastante improbable la posibilidad de cualquier continuación. Eso sí, para todos los que les gusten las series en las que cada capítulo te deja con ganas de más y de las que prácticamente no puedes evitar dar "play" al siguiente episodio tenemos una advertencia: es muy posible que "devores" The Undoing y que te quedes sin palabras ante sus giros inesperados.

Nicole Kidman y Hugh Grant, las estrellas de The Undoing

Contar con ambos actores ya era una garantía de éxito para HBO pero, sin duda, se han llevado todos los aplausos. Nicole Kidman gracias al paso de su papel en Big Little Lies al de Grace, la protagonista de la trama y el británico Hugh Grant también por un cambio, en su caso de registro. Y es que estamos tan acostumbrados a ver a Grant en comedias románticas (como la inolvidable Algo Pasa Con Mary) que, para muchos, descubrir una faceta de este actor mucho más misteriosa ha sido como un regalo.

Así han reaccionado las redes sociales al primer capítulo de The Undoing

La opinión más repetida está clara: todos quieren más.

Primer capítulo visto y solo puedo decir que necesito los otros cinco ya. Otra miniserie de misterio perfectamente realizada. Lily Rabe, mi favorita en este inicio. #TheUndoing #TheUndoingHBO pic.twitter.com/n7Lsyo7iSS — Michael de Winter (@cmigueldiazg) October 26, 2020

Nicole Kidman llegando a bendecir mi domingo con su nueva serie #TheUndoing 🤠 — kelly (@gracekllyyy) October 25, 2020

Y tú, ¿ya te has dejado conquistar por The Undoing?