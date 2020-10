Jennifer Garner publica una foto de Halloween que algunos interpretan como el anuncio de un embarazo

Estamos en Halloween y los disfraces terroríficos y las calabazas empiezan a invadir las redes, sobre todo las estadounidenses donde esta festividad se vive con mucha intensidad, que le pregunten a Vanessa Hudgens que, en octubre, sus redes son temáticas.

El caso es que Jennifer Garner es una de las que ya está metida en la decoración de estos días y se ha puesto manos a la masa, o más bien a la calabaza, para tallar la suya. Se puso creativa y creó una grande con otra más pequeña dentro. Y esa es la foto que compartió: “Cuando tú y tu calabaza de Halloween compartís una vibra”.

Hasta ahí nada raro. Pero claro, una inocente foto puede llevar a muchas interpretaciones, es lo que tiene esta exhibición continua de la intimidad. Así que, no ha faltado el que ha deducido viendo la foto que Jennifer Garner volvía a estar embarazada.

Recordemos que ya es madre de tres niños, Violet (14), Seraphina (12) y Samuel (8). Los tres son fruto de su matrimonio con el también actor Ben Affleck del que se separó en 2015 y con el que firmó, por fin, los papeles del divorcio en 2018. Aunque ha tenido relaciones posteriores, parece que lo de volver a ser madre, no es algo que tenga en mente.

“Aún no tengo más bebés, 🙈🙈🙈 Dios santo, ni siquiera me di cuenta, solo veo sonrisas iguales 🙈🙈🙈”, escribió la actriz en respuesta a los comentarios que empezó a recibir tras publicar la foto. Así que, descartado, Garner no está embarazada de nuevo.

La historia se repite

No es la primera vez que le sucede algo así. Hace unas semanas lució un mono vaquero que hizo sonar las mismas alarmas. De hecho, hubo quien le preguntó directamente si estaba embarazada. “Tengo 48 años, tengo tres hijos sanos y no estoy, y nunca estaré, embarazada”, aseguró en aquel momento.

Aunque fue tajante en su respuesta, parece que sigue habiendo gente empeñada en volver a verla embarazada.