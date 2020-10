Isa Pantoja muestra el resultado de su últimos retoques estéticos: nariz y labios

Desde que cumplió 18 primaveras, el rostro de Isa Pantoja se ha convertido en uno de los más recurrentes de la televisión. La joven ha participado en algunos de los programas estrella de Telecinco Mediaset como Supervivientes o Sálvame.

Además, la hija de Isabel Pantoja no ha parado de ganar popularidad en las redes sociales. La celeb ha compartido en numerosas ocasiones algunos de los aspectos de su vida con su más de medio millón de seguidores y seguidoras. De este modo, Chabelita ha compartido su secreto para estar en forma y algunos de los retoques estéticos que se ha hecho.

De hecho, este mes de octubre, la joven ha vuelto a compartir a través de sus historias los últimos retoques a los que se ha sometido. Uno de ellos tiene que ver con el problema que siempre ha tenido en los labios. Para poner remedio al problema de tener constantemente herpes y que luciesen cortados, la intérprete de Ahora estoy mejor ha optado por acudir a su médico.

Isa Pantoja muestra sus retoques / Instagram

“Tenía muchas ganas de corregirme los labios. Con esto de los herpes se me hincha un lado que otro”, empezó diciendo Isa P en sus historias de Instagram. Esto se debe a que tiene las defensas bajas casi siempre y, aunque coma bien, no encuentra remedio.

Para verse mejor, Chabelita ha optado por acudir a su médico estético: “Como ya se me han quitado, me pude poner ácido para igualarlos, ya que siempre el lado de la herida se me hincha más”.

Además, la hermana de Kiko Rivera ha querido enseñar el resultado en su cuenta de Instagram. Una vez en la clínica, Isa ha querido aprovecha y también se ha tocado un poco la nariz, tal y como ha confesado en una de las historias de Instagram: “Me he levantado un poquito la nariz. Me ha encantado y no me ha dolido nada”.

Además, todos estos retoques se los ha hecho, tal y como ha aclarado en su cuenta “sin necesidad de cirugías”. Y es que ahora el ácido hialurónico es el producto estrella de las consultas.

Estos pequeños retoques vienen unas semanas después de que la joven anunciase su compromiso con su pareja Asraf con el que lleva más de un año y medio saliendo.