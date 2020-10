Amaia Romero estalla contra la gestión de uno de sus conciertos: “Es una vergüenza”

Corren tiempos complicados para la música en directo. Los artistas no han parado de cancelar y posponer los conciertos que tenían previstos para este 2020. A pesar de que los eventos están siguiendo estrictamente las medidas de seguridad, la covid-19 no está dando un respiro a esta industria.

Amaia Romero lo sabe bien. La artista, que acaba de estrenar El encuentro junto a Alizzz, tenía previsto actuar en Zaragoza y Sevilla estos meses de octubre y septiembre. Por desgracia, la pamplonica tuvo que cancelar los conciertos debido a la pandemia.

La artista iba a actuar el 16 de este mes en la sala Mozart de Zaragoza (que en un principio iba a ser el 14 de marzo), pero finalmente no pudo llevarlo a cabo. El problema es que, cuando la ex triunfita anunció la cancelación del concierto en la capital aragonesa, los fans de la artista no saben cómo recuperar el rembolso de las entradas.

Tanto la agencia de Amaia como la plataforma de venta de las entradas on line han señalado a la promotora, ya que “son ellos los que se han encargado de la gestión, venta y recaudación de las entradas” de Sevilla y Zaragoza.

lo de las entradas de sevilla y zaragoza es una vergüenza. no he dicho nada hasta ahora porque me aconsejaban no hacerlo😥

espero que reclamando a los responsables: one world music, os devuelvan el dinero.

guardad la entrada por si acaso porque intentaré compensaroslo❤️ https://t.co/6Z69nmx4VH — amaia (@amaiaromero) October 27, 2020

Ahora, Amaia ha explotado contra la promotora en redes sociales. Lo ha hecho a través de un tuit contundente donde la artista de El Relámpago ha tachado de “vergüenza” la gestión de esta empresa. Además, la artista le ha dicho a los fans que guarden las entradas “por si acaso”.

“Lo de las entradas de Sevilla y Zaragoza es una vergüenza. No he dicho nada hasta ahora porque me aconsejaban no hacerlo”, ha empezado escribiendo la joven en Twitter. “Espero que reclamando a los responsables: One World Music, os devuelvan el dinero. Guardad la entrada por si acaso porque intentaré compensároslo”, ha terminado escribiendo.

Las palabras de la artista han sido muy aplaudidas por sus seguidores y seguidoras de Twitter, que han visto una pequeña luz en esta odisea por que les devuelvan el dinero.