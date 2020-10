Rafa Nadal, en La Resistencia: “A mí me echaron más de una vez mientras entrenaba”

La Resistencia abandonó su escenario habitual para emitir un programa especial dedicado a Rafa Nadal con motivo de la victoria en su 13º Roland Garros. David Broncano viajó hasta la Academia que el tenista español posee en Mallorca para hablar con él y descubrir su lado más personal.

Después de echar un peloteo en la pista, el deportista recordó junto al presentador del late-show algunos de los momentos más curiosos de su vida personal y de su carrera. Uno de los momentos más divertidos fue cuando recordó que no siempre sus condiciones de entrenamiento fueron las mejores.

"A mí me echaron más de una vez mientras entrenaba" recordaba entre risas Rafa Nadal recordando sus episodios de juventud en los que tenía que compartir las instalaciones deportivas con otros usuarios. "Si ellos tenían la pista apuntada, entraban y era su hora. Yo me iba, ¿qué vas a hacer? Si ellos tenían pista yo sabía que me tenía que levantar antes para prepararme. Es lo que hay".

Dosificando sus esfuerzos para conseguir que su carrera siga siendo longeva, el tenista también dejó claro que no piensa en el techo de títulos sino en seguir disfrutando de su tenis: "Desde fuera se piensa a ver cuantos Grands Slams vamos a ganar. Pero yo no lo sé y no sé si voy a ganar ninguno más. Esa es una realidad y es mi realidad. Así es como lo siento. Yo voy a hacer todo lo posible para estar en el mejor estado".