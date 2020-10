Dani Martín, en La Resistencia: “A Bosé le aprecio pero yo creo en la ciencia”

La Resistencia volvió a afilar sus cuchicos en el inicio de una nueva semana que promete estar protagonizada por Dani Martín. El músico madrileño visitaba el programa para promocionar su nuevo proyecto musical, Lo que me dé la gana, y no tardó mucho en unirse al espíritu del late-night. Y promete volver a hacerlo a finales de semana para cantar hip-hop.

David Broncano empezaba su entrevista con el solista hablando de pelo como ha hizo con Hugo Silva y el invitado no tardó en pegar la primera cuchillada: "Comparado con Hugo Silva de pelo voy mejor pero de prioridad no porque a mí me tocaba el jueves y vino él" bromeó el músico entre risas.

Iba a ser solo la primera de muchas. El pelo de Enrique Cerezo, la visita al cuarto de baño express de Grison, la planificación deportiva de Bartomeu en el FC Barcelona, el estilo de tenis de Leiva y Raúl Cimas, el ministro de Sanidad firmando preservativos y, sobre todo, Miguel Bosé que fue objeto de bromas en el inicio del programa y al final de la entrevista de Dani Martín.

"He visto que colaboraste con Miguel Bosé, que no me acordaba. ¿En qué época" le preguntaba David Broncano con una cierta dosis de mala leche. "En otra" contestó Dani Martín entre las risas del público asistente a La Resistencia.

"Yo le tengo mucho cariño a Miguel porque creo que ha hecho un montón de cosas por la música española" empezó explicando Dani Martín que se vió interrumpido por el presentador: "y por la salud". "Yo te hablo de la época en la que yo le conocí. Tu me estás hablando de ahora. Entonces yo le tengo mucho aprecio y creo que ha hecho muchas cosas por la música española. En el tema salud, yo creo más en los científicos o en la medicina" sentenció un Dani Martín más serio que apuntilló: "Lo otro no me lo creo".

En un tono más serio, Dani Martín presentó todo el contenido que incluye su disco Lo que me dé la gana y recomendó a los espectadores que siguieran su ejemplo y dejaran Whatsapp. "Parecemos gilip****s todos en nuestra vida todo el día con el p*** teléfono. Yo he llegado a tener 10 horas usando el teléfono móvil. Que la gente pruebe un sábado y vea cuántas horas tienen de teléfono: entre 8 y 9. Esperando que pase algo todo el rato. Somos idio***. Aunque el que quiera disfrutar su vida haciendo eso que lo haga. Que no soy Batman".