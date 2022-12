¿Cómo murió Whitney Houston? La trágica muerte de la diva y el origen de sus excesos

El 11 de febrero de 2012 la industria de la música se tiñó de negro. Aquel día el mundo perdió una de las mejores voces del R&B, pero también del blues, el soul y el góspel y lloraba la muerte de Whitney Houston, la diva del pop.

Ella, que tenía 48 años, una de las mujeres más famosas del planeta por aquel entonces, dejó este mundo que tanto la aplaudió sola. Aunque su legado, su música y, sobre todo, su mejor instrumento —su voz— han quedado grabadas para siempre en la historia de la música.

La muerte de Whitney Houston contada por su guardaespaldas

En el 11º aniversario de la muerte de la cantante, el periódico The Sun concedió una entrevista exclusiva a una de las personas que más incluyeron en la vida de la actriz que catapultó El Guardaespaldas y fue precisamente uno de sus empleados de seguridad, su fiel guardaespaldas; aunque también su asistente personal, Mary Jones, quien también pudo haber sido testigos de la trágica escena.

Según dio a conocer el documental basado en la vida de la cantante, Whitney (Kevin MacDonald), ese mismo día ella le pidió a su escolta que le pusiera algo de música mientras ella se daba un baño.

Ray Watson fue la persona que aquel día se encontró el cuerpo sin vida de la cantante. Houston se encontraba alojada esa noche en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Whitney Houston y Bobby Brown (2000). / Getty

"Vi a Whitney en la bañera y entré en pánico. No podía decir si estaba viva o muerta. La saqué del agua y traté de revivirla", comenzó a relatar. Después, como él mismo explicó, todo fue una "locura": "Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Nunca lo olvidaré. Nunca".

Las causas oficiales de la muerte de Whitney Houston fue por ahogamiento en la bañera tras consumir cocaína y sufrir un fallo cardíaco. Más tarde, el informe de la autopsia reveló que la autora de I Have Nothing o I Will Always Love You había consumido también marihuana.

"A veces, cuando pensaba que estaba drogada, lo adivinaba por su apariencia. Solo la observaba para ver si estaba bien, la observaba más de cerca", reveló Watson. Pese a ser consciente de la realidad de los excesos de la diva, su guardaespaldas nunca habló con ella al respecto y nunca la vio consumir.

En el mismo documental de MacDonald, que contó con la aprobación de su familia, se reveló otro de los grandes secretos o, mejor dicho, traumas, de la cantante. Según el filme, tanto Houston como su hermano sufrieron abusos por parte de su tía durante su infancia.

El "infierno" de su hija tras su muerte

Desgraciadamente, la muerte de Whitney Houston no fue el fin de nada, sino el desencadenante de otra tragedia. Bobbi Kristina Brown era la hija de la estrella de Nueva Jersey y su infancia tampoco fue fácil. Con tan solo dos años saltó a la fama después de que Houston recogiera su Amercian Music Awards en 1994 con ella en brazos.

Durante años estuvo acompañando a su madre en las giras y fue testigos de las discusiones entre ella y su padre, Bobby Brown...Y de sus adicciones.

Whitney Houston con su hija, Bobby Kristina, y su marido Bobby Brown. / Getty

La muerte de su madre, como era de esperar, fue un golpe muy duro en la vida de la adolescente. A ello hay que sumarle que poco después anunció su compromiso con Nick Gordon, un viejo amigo de la familia a quien ella misma había calificado como su "hermano mayor"; por lo que su casamiento fue duramente difundido por la prensa y brutalmente rechazado por parte de su familia.

Finalmente, en el año 2015; encontraron a la pequeña Brown inconsciente en el baño de su casa en Atlanta (Georgia) por consumo de cannabis y alcohol, así como otro tipo de medicamentos, tal y como informó BBC. Tras esto, fue ingresada en el hospital y estuvo seis meses en coma inducido hasta que el 26 de julio su vida se esfumó.

"Bobbi Kristina atravesó un infierno, era su peor pesadilla, con su madre muerta. Iba a verla cada día al hospital. No existe una palabra que pueda describir lo horrible que fue. En aquel momento me pregunté a mí mismo '¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué más puede pasar ahora?'", lamentó Ray Watson en la misma entrevista.

Bobby Brown, el hombre señalado

Después de esto, la prensa estalló. Hubo quien dijo que era una familia maldita, pero hubo otros que lanzaron sus sospechas en otra de las figuras trascendentales en la vida de Whitney Houston y Bobbi Kristina: Bobby Brown.

Esposo y padre; el cantante urbano fue el foco de todas las miradas en ese momento. Pero un año después de la muerte de la cantante malograda concedió una entrevista a la NBC en la que dejó clara su implicación: "Yo no llevé a Whitney Houston a las drogas".

Cuando Houston murió, ella y Brown ya no eran un matrimonio; dejaron de serlo mucho tiempo atrás; pero sí reconoció que una semana antes, estuvo con ella y le pareció que estaba "radiante". En aquel encuentro, por supuesto, negó en rotundo los rumores sobre lo supuestos maltratos cuando la artista, apodada como 'la Voz', aún vivía.

Años después, sin embargo, Bobby Brown señaló al que para él fue el culpable de la muerte de ambas mujeres: Nick Gordon. En su opinión, fue el prometido de su hija el que proporcionaba drogas a las dos, tal y como soltó en Red Table Talk. El mismo que en 2020 falleció a causa de una sobredosis.

No fue hasta el año 2016 en declaraciones a la cadena ABC cuando admitió que una vez, en una ocasión, cuando "luchaba por mantenerse sobrio", le levantó la mano. En ese mismo encuentro, habló también de sus últimos años juntos: "Fueron terribles. O estábamos los dos tratando de salir juntos del atolladero o uno de nosotros se encontraba mal y tenía que dedicarse por completo a recuperarse. Nunca hubo un momento de normalidad".