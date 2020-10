Dani Martín tiene algo que decir sobre su nº1 de ventas... Y Rozalén, La oreja de Van Gogh o Andrés Suárez

Dani Martín publicó el pasado viernes su esperado álbum Lo que me dé la gana y, como ya podíamos haber imaginado viendo la preventa, los resultados no han podido ser más que positivos. Se ha colocado en el nº1 de la lista de ventas. Y claro, su reacción no se ha hecho esperar.

“Hoy habéis hecho algo muy importante para la música, para los sueños por realizar. Vosotros, los que os habéis desplazado a pillar lo que durante cuatro años estuve buscando y trabajando”, comenzaba un emotivo discurso de agradecimiento que ha compartido en redes.

Un dato de ventas físicas que se valora mucho más en estos tiempos de pandemia. “17.395 personas habéis salido, con esta situación, de vuestras casas en tan solo 7 días a querer encontraros con mi propuesta, con mis emociones, con mis letras, mis músicas, mi verdad y mi mentira, mi ejercicio, mi error, mi imperfección y el trabajo, no solo mío, sino de un equipazo increíble que le ha puesto el corazón a todas las ideas que les conté”, continuaba.

Y las gracias las ha hecho extensibles a todos los que han estado a su lado y han hecho posible que este disco viera la luz tal y como lo ha hecho. “Gracias a todos los músicos, productores, a mi oficina Puercoespín, a Eduardo Velasco, a Sony, a Bego Martin y los BoaMistura, al permiso, a la vida. Día bonito para celebrar, cabrones, gracias a vosotros una vez más somos número 1 de ventas en España!!!! Y que nos queden tantas cosas que decir… GRACIAS”, terminaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 27 Oct, 2020 a las 6:59 PDT

Momento para las felicitaciones

En ese ambiente de felicidad se han pronunciado algunos de sus compañeros de profesión, igualmente ilusionados por esos buenos resultados.

Álvaro Benito: Enhorabuena Danielo! 🙌🏼🙌🏼

Andrés Suárez: 🙌👏🍷

Rozalén: Madre mía!!!!! Qué emocionante Dani 🙌❤️

Alberto Jiménez (Miss Caffeina): Enhorabuena!!

Raúl Cimas: Te lo mereces todo

Efecto mariposa: ENHORABUENA AMIGO ♥️

La oreja de Van Gogh: Felicidades compañero!