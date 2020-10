El programa Anda Ya de LOS40 y Joaquín Sabina, entre los premiados de los Ondas 2020

Este miércoles 28 de octubre se ha dado a conocer el fallo del jurado de la 67ª edición de los Premios Ondas en Barcelona. El programa de LOS40, Anda Ya, presentado por Dani Moreno El Gallo y Cristina Boscá, ha recibido el Premio Ondas en el año de su 25 aniversario.

En la categoría de música han sido galardonados el músico jienense Joaquín Sabina, el movimiento 'Alerta Roja #hacemoseventos' y el cantautor Luis Eduardo Aute, que recibe el premio póstumo.

Dirigido y presentado por Cristina Boscá y Dani Moreno, Anda Ya ha recibido el premio especial del jurado de los Ondas por sus registros actuales de audiencia, que mantienen al programa como el más escuchado de la radio musical desde su creación, hace 25 años. "Estamos súper emocionados, yo no me lo creo", ha expresado Cristina Boscá al conocer la noticia.

Cris y Dani, haciendo Anda Ya en directo, durante una visita de Dani Martín. / LOS40

Quienes hemos seguido el fallo vía Youtube no hemos podido escuchar este premio, pero sí en antena a través de Cadena Ser. Continúa contando Cristina Boscá: "Lo estaba siguiendo en la Internet y cuando ha acabado he cerrado la pestaña. De pronto he empezado a recibir mensajes y no entendía nada. ¡Ha sido una sorpresa! Siento muchísima emoción y me gustaría dar las gracias a todos y enhorabuena a todos porque es un trabajo de equipo".

"YESSS!", ha dicho Dani Moreno al conocer la noticia. "Ha sido muy raro porque no lo había escuchado, pero cuando me han empezado a llegar mensajes, uffff. Muchas gracias por el apoyo a todo el equipo de LOS40. Ahora a celebrar algo buen en este 2020, ¡Gracias a todos y también a los equipos anteriores de Anda Ya!. Este premio nos da muchísima energía para seguir trabajando", ha expresado muy emocionado Dani.

¡¡Enhorabuena equipazo!!

Premios en la categoría de música

El premio a la trayectoria de uno de nuestros mejores artistas, Joaquín Sabina, por sus "7 décadas escribiendo y susurrándonos, pintando entre versos para una sociedad que lleva más de 40 años aplaudiendo a rabiar su cariñosa versatilidad, su facilidad para universalizar lo difícil, y para pasearnos por el bulevar de los sueños rotos y la calle melancolía, con el acelerador bien pisado".

Sabina, en un concierto celebrado el pasado febrero de 2020 en el Wizink Center. / Getty Images

Recibe también premio la plataforma Alerta Roja #HacemosEventos, que representa la lucha de todo un sector. "En el contexto de máxima vulnerabilidad y de inestabilidad en el que nos encontramos, la música en directo está sufriendo una situación extremadamente grave que está repercutiendo drásticamente en todo un sector que aglutina a trabajadores, empresas, organizaciones y asociaciones que suman más de 700.000 profesionales, y que genera por si solo un 3.2% del PIB en España.

El jurado entrega el premio In memóriam a Luis Eduardo Aute, que falleció el pasado mes de abril "por su amplio e imprescindible legado artístico. Cantautor y poeta, pintor y escultor, cineasta y, sobre todo, muso de todos los autores españoles".

Este año 2020, los Premios Ondas han batido récord de participación, superando las 490 candidaturas procedentes de 20 países de todo el mundo.

En esta edición, como novedad, en la categoría de Televisión se distinguirán los diferentes géneros de las series españolas que hasta al momento se concentraban en un solo premio: Mejor serie de comedia y Mejor serie drama. Además, también se incorpora un nuevo premio que valorará el Mejor documental o serie documental.

El año pasado, en la edición 66 de los Ondas, dos de nuestras mejores artistas fueron reconocidas con este importante galardón: Vanesa Martín y Rosalía. A título póstumo recibía el premio a la trayectoria el gran artista alcoyano Camilo Sesto.

Cada año PRISA otorga a través de Radio Barcelona de la Cadena SER, con el fin de galardonar la calidad de los profesionales en radio, publicidad radiofónica, televisión y música. Desde su fundación en 1954, los Ondas mantienen el objetivo de reconocer e impulsar las producciones radiofónicas, musicales y televisivas que, tanto a nivel nacional como internacional y en todos sus géneros y formatos, aporten elementos innovadores y mejoren la experiencia de la audiencia.

Estos galardones, que cuentan con el apoyo oficial de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) son un observatorio privilegiado del talento del sector audiovisual español e internacional.