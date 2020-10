Las bonitas palabras de Paz Padilla sobre ‘La que se avecina’: “Fue una válvula de escape"

Próximamente llega a Telecinco la temporada 12 de La que se avecina, la última tal y como la conocemos. Este jueves, la cadena ha presentado a la prensa esta nueva entrega y los actores que han asistido a la convocatoria han recordado cuáles fueron sus sensaciones al grabar los últimos capítulos en Montepinar.

Especialmente emotivas han sido las palabras de Paz Padilla, que ha querido aprovechar su intervención para dar las gracias a todos los compañeros de la comedia por facilitarle las cosas cuando su marido estaba muy enfermo.

"Los últimos días de rodaje fueron muy especiales por mi situación personal", ha dicho la actriz. "Quiero dar las gracias públicamente a Alberto y Laura Caballero [creadores de LQSA] porque me ayudaron muchísimo”, y añade: "Grabar La que se avecina fue una válvula de escape porque recibía mucho cariño y era una diversión que me hacía aparcar un poquito mi situación".

Las últimas grabaciones de La que se avecina se produjeron en medio de toda la pandemia. Sin embargo, el equipo de la serie hizo un esfuerzo descomunal para que tuviera todas las garantías. Así lo cuenta la propia Paz Padilla. "Grabar en pandemia me tranquilizó. En aquel momento tenia que proteger todo lo que había en casa y todas las medidas de seguridad estaban muy por encima de lo que se estaba pidiendo".

"Les felicité porque iba a otros platós y la situación era diferente. Eso me calmaba muchísimo", ha explicado. "Ellos ponen la familia por delante de la ficción. Les estaré eternamente agradecidos a ellos y a mis compañeros, que algunos conocían mi situación que estaba viviendo y me dieron muchísimo amor. No lo olvidaré nunca".