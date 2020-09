Así ha sido la emotiva vuelta de Paz Padilla a ‘Sálvame’ diario

Paz Padilla es una de las presentadoras más queridas de nuestra televisión. La gaditana se ha ganado un hueco en el corazoncito del público a lo largo de los más de 20 años que lleva delante de las cámaras. Por eso, cuando el pasado 20 de julio, la artista se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida, la muerte de su marido, no paró de recibir el apoyo de cientos de seguidores y seguidoras.

El pasado sábado, Paz reaparecía en Telecinco de la mano de Sábado Deluxe. La presentadora se sentaba frente a Jorge Javier Vázquez para contar de primera mano cómo se ha sentido estas semanas. Lo hacía dando una lección de vida: “Yo no he dejado de sonreír, ha fallecido mi marido, pero no se me han quitado las ganas de vivir, ni el humor, hay que dejar paso a todas las emociones. Lloro, al igual que río, pero igual que viene, se va”.

Pues bien, este mismo miércoles, Paz Padilla ha vuelto a Sálvame para presentarlo. La cómica ha vuelto a retomar su trabajo, poniéndose al frente del espacio televisivo líder de las tardes una vez más. Lo ha hecho con unas ganas tremendas y con su característico sentido del humor.

La propia Paz ha querido compartir el emotivo momento en el que ha llegado a la redacción del programa, donde sus compañeros y compañeras la han recibido entre aplausos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla) el 9 Sep, 2020 a las 5:16 PDT

“La vuelta al trabajo con el apoyo y el cariño de mis compañeros, @salvameoficial gracias por no haberme soltado nunca. Os quiero”, ha escrito paz junto al vídeo que ha subido en su cuenta de Instagram del momento.

Sin duda, Paz Padilla ha demostrado ser una persona llena de optimismo y fuerza durante estos meses. Nos alegramos de volver a verla en la tele.