Ozuna (con Sia y Doja Cat) y Vanesa Martín se proponen entrar en la lista este sábado

El puertorriqueño Ozuna, que fue número uno en 2019 con Yo x ti, tú x mí, junto a Rosalía, puede regresar a la lista de LOS40 este sábado con un nuevo single: Del mar. En este tema, incluido en su último álbum, ENOC, ha vuelto a rodearse de mujeres de mucho poderío, como son la australiana Sia y la rapera estadounidense Doja Cat, a quien conocimos este verano con Say so. Ambas podrían hacer doblete, ya que Sia está actualmente en el chart con Let's love, con David Guetta (#10), y Doja Cat permanece con la citada Say so (#34), que fue número uno.

Del mar tiene la particularidad de que presenta a Sia cantando en español, idioma que, según ha explicado, no domina en absoluto. Al parecer, su guardaespaldas, que sí lo habla, le ayudó con la pronunciación durante la grabación en el estudio. Si quieres que Del mar se incorpore a la lista el sábado, apóyalo en Twitter con el HT #MiVoto40.

También es candidata esta semana otra estrella de la música en español: la malagueña Vanesa Martín. La cantautora se postula con …Y vuelo, el tema que sirve de presentación de su nuevo álbum, Siete veces sí, del que ha dicho que es un trabajo “lleno de vitalidad, de fuerza, de profunidad, de intimidad (…) Tiene presente, futuro, pasado, esperanza y, sobre todo, muchas ganas de vivir”.

Sobre este single, le contó a Tony Aguilar que “nace de esa necesidad de adrenalina, de contar lo feliz que me encontraba en ese momento y me encuentro". Y más feliz se encontrará este fin de semana si …Y vuelo debuta en la lista, lo cual ocurrirá si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40VanesaMartín.

¡Suerte a todos!