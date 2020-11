5 datos sobre KEVVO, la promesa del trap apadrinado por J Balvin

La música urbana se ha convertido en uno de los géneros más escuchados del momento. Cada semana aparecen nuevos artistas que nos sorprenden con sus ritmos pegadizos y sus letras llenas de referencias al mundo latino, pero solo unos pocos consiguen hacerse hueco en la complicada industria de la música.

Uno de ellos ha sido KEVVO. Con 22 años, el puertorriqueño ha causado sensación. ¡Y no nos extraña! Tuvo una de las mejores cartas de presentación que se recuerde. En 2019 lanzó 105f rémix con siete de los cantantes reguetoneros del momento: Farruko, Myke Towers, Arcangel, Darell, Ñengo Flow, Brytiago y Chencho Corleone. ¿El resultado? Que en la primera semana el vídeo consiguiese un total de 97 millones de reproducciones. ¡Una locura!

Ahora, más de un año después, KEVVO ha llamado la atención del rey del reguetón actual: J Balvin. El joven ha contado con el intérprete de Agua en su última canción: Billetes Azules. Se trata de una colaboración donde se unen los dos estilos de los artistas gracias a un increíble beat.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KEVVO 🤴🏻 (@kevvoofficial) el 17 Oct, 2020 a las 7:00 PDT

El tema nació una mañana en Miami en la que ambos artistas empezaron a hablar sobre cómo será volver de disfrutar de las fiestas nocturnas una vez que se pueda volver a la normalidad. ¡Y se notan esas ganas de volver a pasarlo bien!

En LOS40, para que conozcas mejor a KEVVO, hemos recopilado cinco datos que quizá no sabías sobre él.

1. De dónde viene KEVVO

El puertorriqueño se llama realmente Kevin Manuel Rivera Allende y su nombre artístico viene de ahí. De hecho, una de sus primeras canciones es KEVVO is my name, presentándose a la industria. Y es que desde pequeño, cuando ya escribía letras de rap y se montaba su propio estudio de grabación en casa, KEVVO tenía claro que se quería dedicar a la música.

2. 2019, el año clave

El talento rimando de KEVVO llamó la atención de Pepe Quintana, otro de los traperos puertorriqueños del momento. Fue entonces cuando comenzó su carrera musical de la mano de la discográfica Visión Quintana Inc. En marzo de 2019 lanzó su primera canción, llamada 5:12. Aunque no fue mal de reproducciones fue su segundo single, 105F con el que pegó el pelotazo y sacó un rémix con algunos de los artistas del momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KEVVO 🤴🏻 (@kevvoofficial) el 1 Oct, 2020 a las 8:23 PDT

3. Ha colaborado con una decena de artistas

En menos de dos años de carrera, KEVVO puede presumir de tener una larga lista de contactos. ¡Y es que ha colaborado con algunos de los nombres más solicitados de la industria! Ñengo Flow, Farruko, Myke Towers, Arcangel, Darell, , Brytiago, Chencho Corleone, Dalex, Yandell, Rauw Alejandro, Bryant Myers, Jhay Cortez o J Balvin, son solo algunos de los nombres destacados.

4. Daddy Yankee, entre sus mayores influencias

Como muchos otros artistas que se dedican al género urbano, KEVVO tiene como referencia a uno de los reyes del reguetón: Daddy Yankee. Cuando estaba en plena promoción de su tema 105 F, el artista aseguró que el intérprete de Calma está muy presente en su música: “La música es mi pasión. Tengo una personalidad propia, pero cuento con grandes influencias musicales, como Cosculluela y Daddy Yankee. Camino un día a la vez en la música. Dejo que sean mis seguidores los que adelante en cada paso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KEVVO 🤴🏻 (@kevvoofficial) el 13 Sep, 2020 a las 6:52 PDT

5. Todo un influencer

KEVVO no ha parado de ganar fama estos meses. El cantante, que ha estrenado (entre temas propios y colaboraciones) más de veinte canciones desde 2019, también ha cogido popularidad en sus redes sociales. La que más utiliza y seguidores tiene es Instagram. El puertorriqueño suma 2.7 millones de seguidores y seguidoras en su perfil.