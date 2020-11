David Bisbal anuncia colaboración mientras Luis Fonsi, Alejandro Sanz o Jesús Vázquez le felicitan por su hija

Apenas ha pasado una semana desde que David Bisbal se convirtió en padre por tercera vez. Y aunque ya habíamos podido verle junto a su mujer e hija en el paritorio en lo que fue una de sus primeras fotos del feliz acontecimiento, ahora hemos podido verle con la pequeña Bianca en brazos.

Basta ver su sonrisa para darse cuenta de la felicidad que inunda su actual momento como padre. Se trata del segundo bebé junto a su esposa Rosanna Zanetti, pero su tercera hija ya que tiene una primogénita fruto de su relación con Elena Tablada.

El cantante ha logrado crear una gran familia de la que se siente orgulloso y completamente enamorado como resume el corazón con estrella que ha publicado junto a las primeras imágenes junto a Bianca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 31 Oct, 2020 a las 7:34 PDT

No han faltado los cariñosos mensajes de amigos y compañeros de profesión.

India Martínez: ❤️❤️❤️❤️😘

Geno Machado: ♥️ Disfruta a tu pequeña

Nuria Fergó: Felicidades!!!!💖

Jesús Vázquez: Muchísimas enhorabuenas amigos!❤️❤️❤️❤️

Alejandro Sanz: 😘😘

Luis Fonsi: Felicidades mi hermano. Que belleza🙌🏽

Rosa López: 🙃❤️✨

Jesús Calleja: Felicidades amigooooo

Anuncia colaboración

Pero que conste que la paternidad no ha paralizado los planes profesionales de David Bisbal. De hecho, más bien todo lo contrario porque acaba de anunciar nuevo tema. “Muchos de vosotros me habéis preguntado. Ya estoy listo para que conozcáis mi nueva canción que será una vez más una colaboración. Creo que si ahora preguntara a quien os imagináis, no acertaríais ni el 1 % ja ja ja ja ja ja”, compartía en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Davidbisbal (@davidbisbal) el 2 Nov, 2020 a las 6:36 PST

De momento no ha dado más detalles, pero sí han empezado las especulaciones en los comentarios. Han sonado nombres como el de Enrique Ponce, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Beyoncé, Luis Miguel, Bustamante, Ricky Martin, Bad Bunny… para todos los gustos. Hay quien, incluso, aseguraba que podía ser con su hija Ella.

Seguro que en breve nos saca de dudas.