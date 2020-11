La primera vez que Arturo Valls se pone serio en ‘Ahora Caigo’: “He decidido poner el freno”

Arturo Valls es uno de los presentadores con más humor de la televisión actual pero aún así también es capaz de ponerse serio ante la cámara.

Así lo demostraba esta semana en Ahora caigo rompiendo los esquemas de los espectadores y el público que esperaban presenciar un concurso plagado de comedia y empezó todo lo contrario:

"Bienvenidos una tarde más a Ahora Caigo, un concurso ameno y un tanto alocado y precisamente por eso, porque a veces nos pasamos de alocados, he decidido pisar el freno e intentar reconducir este bodevil e intentar volver a ser un concurso serio que nunca debió dejar de serlo" arrancó diciendo un Valls más serio que nunca.

Esperábais un payaso y hoy ese payaso no ha salido

Aunque era difícil tomárselo en serio, él siguió intentándolo: "No pongáis esa cara, no es broma. Vosotros os esperábais un clown, un payaso, y hoy ese payaso no ha salido y cuanto antes lo asumáis, pues antes podremos empezar con el concurso que es lo importante: las preguntas, las respuestas, las trampillas, el dinerito".

El público asombrado, decidió levantarse e irse cuando el presentador añadió: "Ya está bien de concursantes que se laman el codo, que canten ni bien ni mal, ni una cámara que ladra, ¿de verdad alguien se cree que esta cámara es una perra? Hombre... no, ya está. A quién no le guste ya sabéis, ahí está la puerta...."

Al ver que se marchaban, Arturo confesó la broma: "No os vayáis, de verdad, era una broma. Qué susto, me estaba agobiando yo mismo", desveló entre risas.