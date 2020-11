Sam Smith puede regresar a la lista este sábado con ‘Diamonds’

Es una de las grandes voces del pop de los últimos años y siempre constituye una alegría tenerlo en la lista. Hablamos de Sam Smith, que hasta no hace mucho figuró en el chart de LOS40 con I’m ready, a dúo con Demi Lovato, y que este sábado puede retornar en solitario con su nuevo single, Diamonds. Este single está incluido en su nuevo disco, Love goes, cuya publicación ha sido algo accidentada por culpa de la pandemia: previsto en principio para el pasado abril como To die for, hubo de retrasarse hasta ahora, que aparece con nuevo título.

Como explicó hace unos días a LOS40, en entrevista realizada por Cris Regatero, “nunca he tenido prisa con la música que hago. Y simplemente me dejo guiar por cómo es la vida. Yo tenía finalizado To die for, entonces pasó lo del Covid y sentía que estaba equivocado así que lo cambiamos. Creo que es lo que hay que hacer. Creo que lanzar nueva música tiene que ser motivo de alegría, así que intento hacerlo así”. Sabia decisión: publicar un disco titulado To die for (que significa "por lo que morir") no parecía lo más apropiado en tan delicados momentos.

Diamonds —no confundir con el tema de Rihanna— presenta a un Sam vibrante, con un sonido elegante y bailable que enfatiza su poderío vocal. En el vídeo podemos comprobar que moverse al ritmo de la música tampoco se le da nada mal… Si quieres que este sábado se incorpore a la lista, hay que apoyarlo con el HT #MiVoto40SamSmith. ¡Mucha suerte!