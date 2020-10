Entrevista a Sam Smith: “Con ‘To die for’ sentía que estaba equivocado”

Sam Smith sufrió un pequeño terremoto emocional, personal y musical poco antes de lanzar a la venta su tercer disco de estudio. Aquel mes de abril, To die for iba a convertirse en su nuevo proyecto musical pero nadie esperaba que una pandemia mundial viniera dispuesta a cambiar nuestras vidas de forma tan radical.

Después de 6 meses de trabajo, de renovación y de nueva inspiración, volvió a encontrar el camino de baldosas amarillas que le va a llevar hasta la madriguera del éxito. En una entrevista online, compartió charla con Cris Regatero para descubrir más detalles de su nueva música, sus cambios en 2020, su declaración como persona no binaria...

Sam Smith nos ha contado en esta entrevista con LOS40 que todo forma parte de un cambio natural: "Nunca he tenido prisa con la música que hago. Y simplemente me dejo guiar por como es la vida. Yo tenía finalizado To die for, entonces pasó lo del Covid y sentía que estaba equivocado así que lo cambiamos. Creo que es lo que hay que hacer. Creo que lanzar nueva música tiene que ser motivo de alegría así que intento hacerlo así".

Love goes y su canción favorita

Love goes está repleto de joyas musicales en las que Sam Smith muestra una nueva faceta de su yo. Desde la canción que da nombre al disco, Love Goes hasta Diamonds, que nos ha recordado a Rihanna -sobre la que bromeamos-, o Another one.

Ver esta publicación en Instagram Love Goes. October 30th x Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 17 Sep, 2020 a las 4:06 PDT

"Hay música sorprendente y rara en el disco y espero que la gente diga "qué está pasando" porque ha sido realmente divertido de hacer. Creo que es muy divertida de escuchar y hacer este viaje. Para mí es embarcarse en un viaje por el amor.´Love goes empieza tan arriba y termina con esa sinceridad, con ese gran final que es una especie de celebración. Una celebración de todo lo bueno y lo malo que nos ha pasado. Me encanta esta canción" confiesa Sam Smith.

Aunque si tenemos que hablar de su canción favorita, ese título se lo lleva Another one: "Es una canción en la que intento pretender que estoy bien, en la que intento pretender amar a alguien cuando en realidad no es así. Me encantan los elementos de baile y lágrimas de esta canción. Me puedo mover y bailar esta canción que provoca muchas emociones en mí. Y la adoro.

Sam Smith, persona de género no binario

Orgulloso de haber desvelado su condición sexual, Sam Smith asegura que "ha cambiado su vida de arriba a abajo" notando el frío de una sociedad homófoba y tránsfoba. Pero con su ejemplo, espera poder ayudar a quien lo necesite: "Si mi declaración como persona no binaria es capaz de ayudar a alguien para mí sería algo maravilloso. Absolutamente maravilloso (...). Creo que lo que la gente trans pedía desde hace tiempo a este mundo es tan sencillo: no requiere nada de nadie salvo empatía, comprendimiento, amabilidad y amor. Eso es todo lo que hace falta. Pero por lo que parece eso son muchas cosas que pedirle a algunas personas".

Su inminente concierto virtual en Abbey Road, su deseo de dejar crecer silvestre su jardín, su homenaje a Celine Dión, su oda a la juventud... Atención si le das al play porque va a hablar Sam Smith, la voz que ha marcado la última década de la industria británica.