Josie comparte su gran pérdida: “Mi vida no será lo mismo sin ti”

Josie ha compartido con sus seguidores de Instagram una de las pérdidas más duras de su vida: la de su tía Amelia.

Lo ha hecho con una carta en la que ha expresado todo lo que ha significado ella en los años compartidos, y lo distinto que será todo sin tenerla junto a él.

Se trata de uno de los textos más emotivos que ha publicado el aspirante de Masterchef Celebrity 5 al que siempre que vemos en televisión suele estar de buen humor y hacer broma de cualquier situación. También en Zapeando.

Gracias, querida tía Amelia, por crear para mí la burbuja de fantasía

Pero hay momentos en la vida en los que, incluso las personas con más brillo, pasan momentos oscuros y necesitan desahogarse. Así lo ha hecho el estilista:

"Una enfermera escribió tu nombre en un esparadrapo para señalar esa puerta que pude abrir y despedirme de ti, en un año en que las despedidas son un privilegio... " decía junto a la imagen del esparadrapo.

"Gracias, querida tía Amelia, por crear para mí la burbuja de fantasía que tanto disfruté en mi niñez y que aún me sigue inspirando; por enseñarme a amar la belleza, las grandes historias y la importancia de esa bondad que tú tenías a raudales... Inolvidable tu generosidad, tu humor y tu puesta en escena! Ayer no solo empezó un nuevo año celta, ayer empezó un nuevo capítulo de mi vida, porque no será lo mismo sin ti..." sentencia.