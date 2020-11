Ana Milán recibe la más tierna felicitación de parte de su hijo de 18 años

Ana Milán ha sido un gran descubrimiento para muchos durante el confinamiento que ha conquistado a muchos con sus directos en Instagram cargados de humor, compañía y muchas reflexiones desde ese punto de vista tan carismático que posee ella.

Le fue tan bien que esa experiencia se ha convertido en una serie para Atresmedia Player que se estrenará este 8 de noviembre, tan solo cinco días después de que la actriz haya cumplido 47 años. Sin duda, un buen momento tanto personal como profesional para la actriz.

“Hoy es mi último día con 46. Y vaya año... vaya viaje. Cuantas sonrisas, sorpresas, carcajadas. Cuántas cosas inesperadas. Cuánta vida en un año. Mañana cambiaré de cifra con el alma intacta. Y eso es mucho decir...”. Con estas palabras despedía un año extraño.

La pandemia ha marcado nuestras vidas. Ana Milán se ha quedado con lo positivo de estos tiempos y ha dado la bienvenida a un nuevo año para ella.

“Hola. Nací hace 47 años, de pequeña sólo quería ser mayor, y lo conseguí. No fui muy feliz de pequeña pero la vida tenía una bala en la recámara guardada para mí. Me he meado de risa y he llorado hasta el desgarro. He plantado un árbol y he escrito dos libros. He amado y me he sentido amada. He visto amanecer en calma”, escribía en esa plataforma que le está dando tantas alegrías.

Amor de madre-hijo

Y no podía evitar mencionar a una de las personas más importantes de su vida a la que muchos han descubierto también en esta cuarentena, su hijo de 18 años, Marco Morales, fruto de su relación con el actor Paco Morales.

“Marco me hizo madre y a él le debo más de un beso y alguna conversación; quizá no le haya quedado claro lo mucho que lo amo y lo difícil que es educar. Echo de menos a mis padres, hoy me gustaría recibir su llamada y que mi madre me diera 50€ para comprarme algo, nunca supo hacer regalos...”, continuaba.

“Tengo los mejores amigos del mundo. No todo el mundo me quiere, pero los que lo hacen me lo dejan saber. Estoy aprendiendo a amar con el mejor compañero de viaje, no siempre acertamos, pero siempre acabamos riendo. Hoy es mi primer día de 47 y no se me da nada mal. Feliz cumpleaños to me”, terminaba en una auto felicitación llena de confesiones.

Me llenáis de cariño en cada cumpleaños. Cada 3 de noviembre tengo la senda de haber hecho algo muy bueno en la vida para recibir tanto. No sé qué decir, en serio. Apenas me sale un “Gracias” mientras os sonrío a todos y a cada uno de vosotros. Sois fortuna... pic.twitter.com/HSfEEjHhGn — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) November 3, 2020

Pero también las ha recibido de fuera. Para empezar de su hijo que acudía a sus stories para publicar una foto suya de la infancia junto a su madre y la canción 16 añitos, de Dani Martín, de fondo. Era su manera de felicitar a su madre que no podía más que responder, también en sus stories, con un, “entre todos, tú. Te amo”.

Mucho cariño

Era una de las muchas que le han llegado en las últimas horas.

