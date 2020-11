Sech y J Balvin lanzan su tema más terrorífico, ‘La Luz’: ¡mira el vídeo!

Te reto a que apagues la luz (Luz, luz)

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú (Que tú)

Yo quiero lo mismo que tú (Yeah, yeah)



Te reto a que apagues la luz (La luz)

Y te quites lo que yo te puse (Leggo)

Yo quiero lo mismo que tú (Leggo)

Yo quiero lo mismo que tú (Que tú)



(J Balvin man)



Yeah, la disco esta encendía, tremenda nota (Nota)

Y ella no se mezcla, a la' roca'

Las Chicas Superpoderosas, tú estás Bellota

Y por mi madre que se te nota

Mami, tú estás

(Live)



Treinta mil vistas a lo Lill Tuxi

Tu novio no vale ni las Gucci (Gucci)

Si aparece, le presentamo' a mi doña Uzi (Rra)

Pa' que se relaje flow jacuzzi



Tú dale (Dale), tú dale (Dale)

Tú dale (Dale), tú dale (Dale)

Tú dale lento

Tú dale lento

Como me voy después

Tú vive el momento (Yo, dice)

Ey, vamos pa' mi apartamento (Leggo)

Te juro no me quedo adentro



(J Balvin man)



Te reto a que apagues la luz

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú

Yo quiero lo mismo que tú



Te reto a que apagues la luz (La luz)

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú (Tú)

Yo quiero lo mismo que tú



(Yo quiero lo mismo)



Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz

Con el mahón apretao me seduce

Luz, aquí se guaya sin luz

Baila, por eso perreo te puse



Un shot, dos shots

Hasta acá abajo, baby

Tres shots, cuatro shots

Ya nos vamos, baby

Rompe, la disco rompe

Así me gusta porque eres under



Un shot, dos shots

Hasta abajo, baby

Tres shots, cuatro shots

Ya nos vamos, baby

Rompe, la disco rompe

Así me gusta porque eres under



Tú dale, tú dale lento

Tú dale lento

Como me voy después

Tú vive el momento (Yo, dice)

Ey, vamos pa' mi apartamento (Leggo)

Sí, te juro no me quedo adentro



(J Balvin man)



Te reto a que apagues la luz

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú

Yo quiero lo mismo que tú



Te reto a que apagues la luz (La luz)

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú (Tú)

Yo quiero lo mismo que tú



Yo tengo una amiga que le gusta

Lo mismo que a mí me gusta

Nunca pone signo de pregunta

Nada le asusta, a ella le gusta



Yo tengo una amiga que le gusta

Lo mismo que a mí me gusta

Nunca pone signo de pregunta

Nada le asusta, solo le gusta



(Ay no, Flow pusiste el coro de la otra canción)



Pérate, pérate, pérate, pérate, pérate

Yo lo arreglo



Te reto a que apagues la luz

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú

Yo quiero lo mismo que tú



Te reto a que apagues la luz (La luz)

Y te quites lo que yo te puse

Yo quiero lo mismo que tú (Tú)

Yo quiero lo mismo que tú



(Yo)

Dímelo Flow

BK

Cerebro

Sech

J Balvin, man

(Yo, J Balvin)

Mosty

(Leggo)

Latino gang, gang

El Bloke

Nosotros somos La Familia

Rich Music

