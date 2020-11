Recycled J se junta con Delaossa en ‘Raíces’, una oda de puro rap al esfuerzo y la filosofía de barrio

(Recycled J)

Dice, nunca fue la meta, sí el camino

Me piden que vuelva, pero yo jamás me he ido

Brilla mi corona aunque se haya vuelto de espino

Sobran talento y cojones, no busques otro bambino, ah

Nacido en el sur de Madrid, hip-hop

Chicos con mono por aquí, como en King Kong

Crecí con Estopa y Los Chichos

Di clase a niños, en Pan Bendito y con el micro

No traiciono mis orígenes, ni mis raíces

Eran barras to' los findes, locos como Vincent

Te lo juro por la virgen, no voy a rendirme

En esto desde los 15, más vueltas que un grinder (Sin)

Vender a mis compadres (Ni), ver llorar a mi madre (Ni)

Traicionar a mi carne, son sangre de mi sangre

Las multinacionales, las fotos, los fanes, shows y festivales

¿De qué coño valen? Cuando me muera y to' se acabe

(Delaossa)

Ah, ahí fuera están pendiente' de qué ficha muevo

Lo que follo, si me drogo, si gano dinero

Se enfadan si me repito y ladran cuando pruebo

Y hoy me he comprado un cordón nuevo

Tengo amor pa' mis haters y pa' mis fans

Tengo el 10 a la espalda, Juan Román

Trayectoria, mucho barro en las Vans

Y el pasado manchado como la face de A$AP Yams

A mí esa mierda no me atañe, no me daña

Algunos me odian como a Kanye, en España

Un cocodrilo en este río, rodeado de pirañas

Las mismas marcas que me tiran, llaman pa' campañas

Tengo perdidas del gestor, del abogado

Hoy volvió el repartidor con otro regalo

Quiero curro pa' mis niños en paro

Y una calle con mi nombre en El Palo

(Recycled J)

One, two, three

Uno es el amor, dos la fam, tres mi dream team

Sigue con el four, five, six

Cuatro por el cash, cinco hoes, seis el bling, bling

Siete mis estrellas, Madrid

Ocho por el sur, por Málaga y Cádiz

99 problems, Jay-Z

Más de diez luchando para estar aquí

(Delaossa y Recycled J)

Hace cinco años estaba mal en el barrio y sin fe

Hace cuatro en Barna solo con más hambre que Dre

Hace tres tira'o en Madrid con mil euros que ahorré

Y no había ni agua caliente, ¿ya no te acuerdas o qué?

Estuve sin chito, vendiendo perico a tu trapero favorito

Ya fui telonero en salas chungas y garitos

Esto va de ser humilde y morir rico

Yo ya lo he hecho y es simple, te lo complico

Hace cinco cambié de nombre

Hace cuatro a buscar curro pa' Londres

Hace tres fue pelear por el sobre

Por eso valoro igual oro que plata y que cobre

Esta es por mi gente, con fe

Que estuvieron desde siempre y pa' siempre

Ya no es por la pasta, hoy quiero el pastel

Y una calle con mi nombre en mi barrio, Carabanchel

(Recycled J)

One, two, three

Uno es el amor, dos la fam, tres mi dream team

Sigue con el four, five, six

Cuatro por el cash, cinco hoes, seis el bling, bling

Siete mis estrellas, Madrid

Ocho por el sur, por Málaga y Cádiz

99 problems, Jay-Z

Más de diez luchando para estar aquí

(Delaossa y Recycled J)

Ah, Recycled J, J

Eh, yeh, mi hermano, Delaossa

Gese Da O, Kiddo

Ah-ah-ah-ah

Zero Negativo (Negativo, Negativo)

De Carabanchel pa' el mundo entero

Space Hammurabi, loco

One, two, three

Uno es el amor, dos la fam, tres mi dream team

Sigue con el four, five, six

Cuatro por el cash, cinco hoes, seis el bling, bling

Siete mis estrellas, Madrid

Ocho por el sur, por Málaga y Cádiz

99 problems, Jay-Z

Más de diez luchando para estar aquí