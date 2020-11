Malú en ‘Mask Singer’: “Era necesario para mi salud saber quién estaba debajo de la máscara”

Llegó el día. Antena 3 se viste de gala esta noche para el gran estreno de Mask Singer: adivina quién canta, un nuevo concurso que aterriza en España tras su buena acogida en países como Alemania, Francia y Australia. El misterio es la clave de este programa, y la cadena ha actuado en consecuencia en los últimos meses estableciendo unos protocolos de seguridad especiales para mantener los secretos del programa a buen recaudo. Hoy se levanta parte del "secreto de sumario" y para estar prevenidos hemos hablado con Arturo Valls y Malú, dos piezas imprescindibles de este rompecabezas que va a ser Mask Singer.

"Este programa es entretenimiento en mayúsculas", asegura el presentador. "Es un formato muy nuevo, una propuesta muy arriesgada y sorprendente. Básicamente, es gente muy famosa cantando debajo de un disfraz con unos investigadores intentando adivinar de quién se trata. Contado así parece bastante sencillo, pero con ese plató, esas máscaras, esos números y esos famosos no lo es para nada".

"Solo lo saben algunos directivos de Antena 3"

Campeones del mundo, nominados a premios Grammy, aristócratas, políticos, presentadores de televisión, periodistas de éxito, ganadores de Premios Goya, cantantes con millones de discos vendidos, celebrities con más de 20 millones de seguidores en redes sociales…Los famosos que se esconden detrás de las máscaras prometen cumplir con las expectativas. El propio Arturo Valls corrobora que los concursantes elegidos para esta primera edición son celebrities con todas las letras.

"Cuando se descubre la primera máscara y vemos de quién se trata….hay gente que todavía está con la boca abierta", afirma. "Debajo de la máscara puede estar cualquiera. Solo hay cuatro personas de producción y algunos directivos de Antena 3 que conocían a los famosos que hay detrás de las máscaras, pero nadie más".

"La Voz era un programa más tenso"

Malú vuelve al entretenimiento después de convertirse en una de las coaches más populares de La Voz. Ella optó por no seguir en el talent musical una vez saltó a Antena 3. Sin embargo, la artista no ha dudado en aceptar esta nueva aventura televisiva en la que mostrará otra faceta.

"Al principio, me sonó muy loco, pero cuando me contaron realmente de qué iba Mask Singer me pareció un formato fresco, novedoso y divertido", explica, y añade a continuación: "En La Voz es todo más tenso. Se llora mucho e incluso te tienes que pelar con tus compañeros. Aquí es todo lo contrario. Te unes a esos compañeros [Los Javis y José Mota] para investigar".

Y continúa: "Era necesario para mi salud saber quién estaba dentro de la máscara. Nadie se espera las personas que salen de ahí. Tenemos muchos famosos que se prestan a este tipo de programas tan divertidos, pero en Mask Singer hay perfiles que nunca en la vida te imaginarías que iban a estar detrás de una máscara y encima cantando tan bien".

Si quieres ver la entrevista completa de Malú y Arturo Valls por Mask Singer…¡dale al play!