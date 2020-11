El discurso alertante de un experto del CSIC sobre las mascarillas frente a la Covid-19

“Las mascarillas quirúrgicas no valen para interiores”, esto es lo que opina el experto José María Lagarón del Instituto de Agroquímica y Técnica Alimentaria del CSIC. Este profesional, que también creó la mascarilla FFP2 de nanofibras, ha contado en una entrevista a Nius sus convicciones frente a la Covid-19. Explica que las mascarillas quirúrgicas no son efectivas de cara a los aerosoles porque son abiertas y no están probadas para las bacterias sino para los virus.

Lo ha contado con estas palabras: “Cuando las testas, tienes que probar su eficiencia de filtración contra bacterias de 3 ó 4 micras, que debe ser superior al 95% o incluso al 98%. Pero nosotros tenemos una máquina para filtrar aerosoles, y cuando yo cojo una quirúrgica y la testo con aerosoles, me sale que la filtración estaría entre un 65% y un 80%. No más".

Destaca por lo tanto que hay una noción muy equivocada de lo que realmente hace este complemento. “Si yo tengo un virus, sólo me van a proteger en parte, hasta un 80% como mucho. Las más restrictivas llegan hasta el 85%”, intenta hacer entender Lagarón a los lectores.

Además, es muy tajante con otras medidas que se han adoptado estos meses. Por ejemplo, las mascarillas de tela: “Esto es la tomadura de pelo más grande de esta pandemia. Las venden como higiénicas, porque no se pueden certificar como quirúrgicas, no pasarían los ensayos”.

Un discurso diferente al que solemos escuchar en los medios de comunicación y que alerta sobre lo que podría pasar si las usamos mal. “Si tienes un supercontagiador en una habitación, como no te pongas una FFP2 o FFP3 vas a acabar contagiado, seguro” y “Yo no enviaría a la gente a trabajar a una oficina sin una protección de FFP2”, asegura este experto.