Juan Alfonso Baptista recuerda a Óscar Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’

Millones de personas alrededor del mundo conocen la historia de amor entre los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo. No es de extrañar, por tanto, que el regreso de Pasión de Gavilanes a la pantalla haya generado un auténtico revuelo en Internet.

Y es que esta época es inolvidable para muchos de sus seguidores, incluso, para sus propios protagonistas. Este es el caso de Juan Alfonso Baptista, que interpretó el papel de Óscar Reyes. El actor no ha podido evitar compartir una imagen de una escena de esta telenovela para recordar a este mítico personaje.

"Recordar es vivir. ¿Por qué no?", dice en la descripción de la imagen con infinidad de emoijs. ¿Quién tiene la máquina del tiempo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Alfonso Baptista Diaz (@juanbaptistad) el 4 Nov, 2020 a las 2:20 PST

Pasión de Gavilanes marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas. Su llegada en el año 2003 causó un revuelo, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. De hecho, en España tuvo una gran acogida.

Pues bien, como mencionamos en líneas anteriores, sus seguidores podrán disfrutar muy pronto de su regreso. Aunque esta noticia llega con una mala, y es que Michel Brown, que interpretaba a Franco Rey, no estará en el reparto. "He decidido no hacerla. Cada uno es dueño de sus decisiones y me da la impresión que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que las cosas hay que saber dejarlas volar", explicó en una entrevista para Formula TV. "Tiene mucho riesgo hacer una segunda temporada, pero respeto que mis compañeros se monten en ese bus", añadió.

Sea como sea, parece que Juan Alfonso Baptista está más que dispuesto a volver a la pequeña pantalla para reencontrarse con sus compañeros de éxitos. Al menos eso es lo que sus recuerdos nos dicen.