Maluma, Aitana, The Weeknd… ¿le quitará alguno el Nº1 a ‘Jerusalema’ este sábado?

Este sábado, Jerusalema podría sumar su tercera semana consecutiva en el número uno de LOS40, algo que ninguna canción ha conseguido este año. El buen rollo que transmite el tema de Master KG y Nomcebo nos ha conquistado a todos y no sería ninguna sorpresa que repitiera en lo alto. Claro que la cosa está muy reñida en la zona caliente del chart, y cualquiera de los que ocupan las posiciones de cabeza podría llevarse el liderato.

En el #2 está Maluma con Hawái, de la que acaba de presentar un remix a dúo con The Weeknd. Al canadiense tampoco podemos descartarlo como favorito, pues figura actualmente en el #6 con In your eyes (ya fue número uno con Blinding lights, nada menos que tres semanas no consecutivas, y a día de hoy ostenta el récord de permanencia: 42 semanas). En el #3 está Ava Max, en el #4 Jawsh 685 y Jason Derulo y en el #5 Aitana y Morat, que ya tienen a tiro la primera plaza.

Desde el Reino Unido, Sam Smith puede ser la novedad de la semana si inserta en la lista Diamonds, su último single. Es la única canción candidata, y de los apoyos que reciba con el HY #MiVoto40 dependerá que logre su objetivo.

El Voto VIP este sábado correrá a cargo de David Otero… ¿A quién se lo dará? La verdad es que tiene cierto morbo saber si se lo otorgará a su primo y excompañero Dani Martín o, por el contrario, irá a parar a otro artista de la lista.

Por votar en antena regalaremos el BluRay de la película Black panther (este mes lo dedicaremos a las pelis de superhéroes) y el CD recopilatorio Los números 1 de LOS40, dedicado por el equipo. No faltará el recuerdo a éxitos del pasado que llegaron a lo alto una semana como esta (la sección La Máquina del Tiempo), nuevos candidatos, noticias… En fin, la mejor manera de empezar el fin de semana.