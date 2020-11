Mario Vaquerizo nos muestra cómo le sienta su maskini

El mundo está pendiente de lo que pasa con las elecciones de Estados Unidos. Tenemos a Donald Trump a punto de perder y denunciando amaños y robo. Un hecho histórico que afecta al resto del mundo y más en estos tiempos de crisis mundial.

Sacha Baron Cohen se empeñó en estrenar su secuela de Borat antes de que los norteamericanos tuvieran que votar. Iba a exhibirla en cines con Universal, pero la pandemia ha provocado que los cines no tengan los espectadores esperados. Por eso, la productora le dio la posibilidad de estrenarla con alguna plataforma de streaming.

El actor quería encontrar una que no pidiera a sus usuarios un coste extra. Finalmente llegó a Amazon Prime Video que acabó pagando 80 millones de dólares por esta secuela tan esperada. Y parece que el estreno fue todo un éxito.

Si hay algo que caracteriza a Borat es su curioso maskini verde que se ha convertido en un accesorio más de la cultura pop. Se lo hemos visto puesto a algún concursante de Supervivientes e, incluso, recientemente a David Flores en Sálvame.

Luciendo maskini

No son los únicos. No verde, pero sí un maskini es el que ha lucido Mario Vaquerizo en una de sus últimas fotos. En uno de los rincones más rosas de su casa, se ha puesto esta prenda junto a un abrigo de piel de animal print y ha hecho un guiño a estas elecciones tan polémicas. Eso sí, ha hecho trampa y se ha puesto un slip debajo. Atrevido, pero lo justo.

“Por fin tengo en mi poder y en mi cuerpo mi última prenda favorita: el maskini. Gracias a @primevideoes”, escribía mientras invitaba a sus seguidores a conseguir uno igual, “no eres nadie si no sacas tu lado Borat. Estáis avisados!!! #sacatuladoborat”.

Una campaña publicitaria que animará a mucha gente que todavía no haya visto esta secuela. Claro que Mario no se ha librado de las críticas. Algunos no aprueban tanto pelo en su cuerpo. “Ufff que horror 🤦‍♀️y lo peor sin depilarse 🤮tengo que cerrar los ojos porque verte así me duelen 😜🤣”, le decía una seguidora.

No es lo único que no ha gustado. “A ti no te da vergüenza salir con esa bandera en la mano???”, preguntaba otro. Claro que la mayoría le ha aplaudido y ha manifestado su envida a Alaska por tener a alguien a su lado con el que nunca se aburre.