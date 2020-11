Soraya contesta a los que la critican por la exposición pública de su hija (una vez más)

Soraya ha lanzado una nueva firma de ropa que, de momento, incluye sudaderas para toda la familia. Ella ya era consciente de que le nombre no iba a gustar a todo el mundo, pero Chochete tiene un significado muy especial para ella y no estaba dispuesta a renunciar a él.

Ha preparado una campaña de lanzamiento en la que tanto su chico como su hija forman parte del catálogo. Nadie mejor que su propia familia para dar visibilidad a una colección de sudaderas de diversos colores y siempre con el nombre bien visible en un bordado.

Las críticas más importantes no han llegado por el nombre, ni por el diseño, sino por la exposición que ha hecho Soraya de su hija Manuela a la que ha convertido en modelo. Y, aunque ya está acostumbrada a que le digan de todo sobre su papel como madre, no ha podido evitar contestar con un zasca a todos esos que no están de acuerdo con el protagonismo que la cantante le da a su hija en sus redes sociales.

Zasca para los críticos

No se quiso ir a la cama con el enfado que le habían provocado esas críticas y contestó para quedarse a gusto: “Y que quede claro… La exposición de mi hija en redes sociales es altamente proporcional al nivel de implicación de mi hija en mi vida, a como participa en todo, como me inspira, en cuánto la quiero y el orgullo que siento por ella... Sin más... La gente pide naturalidad en las redes sociales... Y cuando somos naturales nos critican por serlo. Buenas noches ❤️”. Y escribió todo esto al lado de una nueva foto de su pequeña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 5 Nov, 2020 a las 2:05 PST

“No te critican por serlo sino por poner a una marca chochete, un nombre sexista y poco acertado sobre todo para niños, no veo marcas como pollita, cojoncitos, tetitas, nombres para marcas para niños, solo eso”, le decía una seguidora. Y ahí empezó una discusión virtual.

Intercambio de opiniones

Tanto la seguidora que había hecho el primer comentario como Soraya, entraron en una discusión que no llegó a ningún punto en común.

Soraya: “Te hablo con educación y podemos debatir las cosas. Como personaje público entonces critica mi música, mis shows, mi voz, pero no mi manera de vivir. Yo nunca juzgaría la manera de vivir de nadie. Ni con respeto ni sin respeto”.

Seguidora: “Estás tergiversando esto, yo he opinado sobre el nombre de la marca que lleva en una foto una niña, no entro en otros terrenos porque cada uno educa y hace lo mejor que considera, faltaría más por eso no manipules el comentario gracias”.

Soraya: “Sí, opinas sobre mi manera de vivir, cuando opinas sobre una palabra cariñosa que usan los abuelos andaluces de Manuela y sigues viendo un CHOCHO donde no lo hay”.

Seguidora: “Nosotros somos de Málaga, opino del nombre de una marca no de lo que su abuelo le diga no cambies el discurso para ponerlo a tu favor y si, solo he dado mi opinión, no he criticado tu vida, un saludo y gracias”.

Soraya: “De Málaga? Y no entiendes lo que significa CHOCHETE?... venga! Un saludo 😉

Seguidora: “Y picha en Cádiz y cipote en Murcia y no vería una marca para un niño con esos nombres, la que no quiere verlo eres tú, no se le puede explicar a un ciego de qué color es el cielo. Un saludo y otra vez, no es ofenderte mi intención”.