Laura Escanes contesta a una seguidora que critica que prescindiera de la lactancia por operarse el pecho

Desde que hace un año Roma llegara a la vida de Laura Escanes, la influencer no ha dejado de compartir cada novedad que ha ido experimentando en su nuevo papel de madre. Así supimos que, después de haberlo pensado mucho, había decidido no dar el pecho a su hija.

Una opción respetable, igual que si hubiera elegido la lactancia materna. Las mujeres tienen esa libertad. Luego, más adelante, habló de la operación de aumento de pecho a la que se sometió tras el parto.

Tanto una decisión como la otra han sido tema de debate entre sus seguidores de manera habitual. Ella ya está acostumbrada, pero, de vez en cuando, en lugar de hacer oídos sordos, contesta a los que critican sus elecciones. Y eso es lo que ha hecho en las últimas horas.

Ella siempre ha defendido la lactancia materna y ha compartido en más de una ocasión la recomendación de la OMS de recurrir a ella de manera exclusiva mínimo hasta los seis meses. De hecho, en su stories ha compartido un cartel con el eslogan: “amamantar es salud para toda la vida. La teta debe ser el único alimento de los bebés en su primer medio año de vida”.

A continuación, compartía una conversación que había mantenido con una hater que le echaba en cara su mamoplastia: “Operarte los pechos por estética no es una justificación para restar calidad de alimentación y de vida a un recién nacido… Es lo que tiene que expongáis vuestras vidas hasta cuando vais a cagar, que una tipa como yo te dice tres verdades y te toca masticar y tragar, bonita”.

Zasca a su hater

Parece ser que le hecho de que Escanes comparta determinados aspectos de su vida le da a esta hater la libertad de opinar lo que quiera. La influencer no ha dudado en contestar.

“Hola. No tiene nada que ver mi operación de pecho con mi decisión sobre si dar o no dar pecho. Fueron momentos totalmente distintos y motivos que no tenían nada que ver para tomar la decisión tanto de un tema como de otro. De nada, bonita”.

Una más que sumar a la lista. Es lo que tiene ser influencer, que recibes mucho cariño, pero también muchas críticas.