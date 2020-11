Aitana: “Últimamente me pongo ‘Tusa’, de Karol G, y es como ‘vamos…’”

Seguro que muchos ya han visto Más allá de la luna, la película de Netflix que cuenta con Aitana en la banda sonora con el tema Volaré. Una canción que suena en los créditos finales y pone el broche de oro a una historia de drama, fantasía y mucho amor.

Esa excusa es la que le ha bastado a la plataforma para repasar la vida de la cantante a través de una playlist de lo más familiar.

La nana

Mi padre me cantaba una canción que era: “Que bonita que es mi niña, qué bonita es cuando duerme. Que parece una amapola con los trigales verdes”, o algo así. No sé, mi padre me cantaba esa canción, siempre.

Viaje en familia

Cuando mi familia se iba de vacaciones y, obviamente, yo con ellos, siempre escuchábamos… buah…de todo tipo. Desde Los chunguitos o Los chichos, los dos. No sé cuál de los dos, pero los dos. Y también una canción que era: “Dame veneno que quiero morir, dame veneno…”. Esa siempre. Luego también escuchábamos un montón a Melendi, pero un montón. A Andy y Lucas, la de: “Y en tu ventana, miras al cielo, pero lo dices callada”. Esa es de Andy y Lucas.

Primos

Realmente no tengo hermanos. Mis primos escuchaban más como El canto del loco, Juanes… Siempre hacían la de “tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma...”. Esa canción.

Tu canción

Mi familia me identifica mucho con Adele, siempre cantaba canciones suyas. O con Mecano, con Ana Torroja, también cantaba muchas canciones suyas.

i Post

Nunca he sido super fangirl de nadie. Siempre tenía como posters por ahí, pero por tener posters. Me parecía guay tener posters, pero luego no sabía quiénes eran.

De película

La canción de película que me aprendí de memoria fue Titanic, y era en inglés. O sea, mi inglés inventado.

Primer concierto

Estopa. Cuando tenía 17 años. Y casi el único al que he ido. No he ido a muchos, la verdad.

Casa

El CD de los villancicos de Navidad. Siempre se ponía en navidades y es que no sé ni quién lo cantaba ni nada. Es que no tengo ni idea. Creo que eran diferentes personas, pero siempre se ponía. Era como Nochebuena y poníamos el CD de Navidad. Me los sabía entero.

¿Bailamos?

La de Las divinas de Patito feo. La de “nadie pasa de esta esquina, mandan…”. Me acuerdo que esa coreografía me la sabía perfectamente.

La canción con la que te vienes arriba

Cualquiera. Yo soy muy de épocas, no sabría decirte. Pero mira, la de Tusa, de Karol G, me encanta. Últimamente me la pongo y es como ‘vamos’, es como, no sé, super empoderadora, no sé, me encanta. Pero yo siempre voy cambiando dependiendo de los meses, no soy de ideas fijas en cuanto a la música.