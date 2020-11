Patri rompe con Lester ('La isla de las tentaciones') entre rumores de embarazo

La isla de las tentaciones 2 y las parejas que se formaron en ella siguen dando mucho de lo que hablar. Una de las que más rodeadas de polémica acostumbra a estar últimamente es la formada por Lester y Patri (con perdón de Tom Brusse y Sandra Pica, actualmente concursando en La Casa Fuerte).

Hace tan solo unos días, las redes ardían al descubrirse una foto de Patri desnuda que supuestamente el canario habría compartido sin querer. Un revuelo que terminó con la catalana rompiendo su relación con la ex pareja de Marta Peñate, el detonante a un malestar causado por una supuesta infidelidad de Lester hacia Patri, aunque él asegura que eso ocurrió después de que Patri cortara la relación.

"Quiero que sepáis que a pesar de todo voy a estar bien. Voy a ser feliz y voy a encontrar a alguien que me quiera de verdad, que me valore, que me cuide", explicaba Patri. Unas declaraciones que, junto con una foto de ella con Lester en su Instagram en la que decía: "Voy a dejar esta foto para recordar que en algún momento de la relación fuimos felices", ha escrito junto a una imagen de ambos abrazados y riendo que no dejaba margen a dudas.

Por si esto fuera poco, la catalana también explicó que tenía sospechas de que pudiera estar embarazada de Lester, algo que Marta consideró una invención. "Yo no me he inventado ningún embarazo. Va en contra de mis principios y jamás podría decir una cosa así. Es verdad que tengo un retraso, me hice la prueba hace dos días y me salió negativa. A día de hoy no tengo la regla, entonces estoy esperando para ver qué pasa. Lo que me faltaría en este momento es estar embaraza. Me muero", explicaba Patri.

Lester y Patri juegan al despiste con sus seguidores

Sin embargo, después de todo el revuelo causado, Lester y Patri han posado juntos en una rueda de preguntas a través de las historias de Instagram del canario en la que han dado unas explicaciones que no han terminado de convencer a sus followers. "Estamos juntos porque está aquí al lado pero realmente ya no somos pareja ella y yo. Hemos dejado la relación pero tenemos una bonita amistad, ¿Tú qué dices, Patri?", le preguntaba el canario, mientras ella se limitaba a responder: "Yo mejor no opino nada". Aunque luego la catalana continúo con su discurso explicando que Lester "se lo debería currar" si quisiera estar con ella.

Stories de Instagram de @lester_dc y @patripereziglesias / Instagram / Instagram @patripereziglesias

Todo en unos stories de Instagram que dejaron a aquellos que participaron en la ronda de preguntas con más dudas que aclaraciones, ya que, Lester y Patri jugaron bastante con la ambigüedad a pesar de que ambos mantenían que su relación había acabado. Tanto que, Lester llegó hasta a robar un beso a la ex tentadora. Sin embargo, Lester confirmó que a partir de ahora va a quedarse viviendo en Madrid, mientras que Patri aseguró que la semana que viene comenzará una nueva vida en Canarias.