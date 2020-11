Maluma, Little Mix, Sam Smith, Yungblud o Doja Cat... Lo mejor de las actuaciones de los MTV EMAs 2020

La pandemia está cambiando la manera de celebrarse las galas de premios. Este fin de semana ha tocado la de los MTV Europa que tenía a Lady Gaga como máxima favorita. Finalmente se hizo con el premio a mejor artista del año.

Recibía el premio en una gala virtual que no tuvo la fuerza de otras ediciones en condiciones normales. Es lo que tiene la falta de directo. Aun así, no han faltado las celebraciones, entre ellas, la de BTS. El grupo coreano ha sido el gran triunfador de esta gala en la que, sorprendentemente, no actuaron.

Los coreanos se llevaron el premio a mejor canción, grupo, directo online y fans. Un logro que viene a demostrar que la música latina no es la única que lidera la industria musical.

Música latina

Aunque la música latina está muy presente, sin duda. Karol G y DJ Khaled se llevaron dos premios cada uno. La colombiana fue elegida la mejor artista latina y se llevó también el de mejor colaboración por Tusa con Nicki Minaj.

Karol G, la mejor artista latina. / Courtesy of MTV via Getty Images

“Toda la vida he soñado con estas cosas y me siento super orgullosa de representar a mi comunidad. Gracias por acompañarme en este proceso. Esto es para los latinos y para todo el mundo porque, aunque este no sea su idioma o su cultura, la gente disfruta de la música, que nos une a todos”, decía Karol G en su discurso de agradecimiento.

Otros premios

Si nos centramos en los diferentes estilos, no faltan los anglosajones. Cardi B es la mejor artista de hip-hop; Coldplay, el mejor artista rock; Hayley Williams la mejor artista alternativa; David Guetta, el artífice de la mejor música electrónica y Little Mix, líderes en el pop.

Por cierto, que el cuarteto inglés fue anfitrión de la noche, aunque con la ausencia de una de ellas que no pudo estar presente. “La música es esa fuerza que nos puede unir y sanar. Y eso han sido siempre los EMA, una celebración global y una noche en la que todos podemos relajarnos y pasárnoslo bien", aseguraron. También tomaron el escenario para interpretar Sweet Melody.

Si nos centramos en el premio a la música española, el galardonado fue el grupo La La Love You que se impuso a Leiva, Don Patricio, Aitana y Carolina Durante. Su tema El fin del mundo, ha convencido por su apuesta por el punk-pop con melodías pegadizas.

Actuaciones

Cuando la gala no es en directo, es un reto intentar hacer olvidar al espectador que se trata de actuaciones enlatadas. Pero se puede y esta es la prueba. Los MTV EMAs contó con grandes actuaciones dedicadas a entregar lo mejor desde diversas partes del mundo. La primera en pisar el escenario fue Doja Cat que apareció gateando entre flores.

Alicia Keys ha aparecido con la cabeza completamente cubierta por una malla de brillantes, sentada frente a un piano montado sobre un tráiler que paseaba alrededor del Museo Guggenheim de Nueva York mientras interpretaba Love looks better.

Karol G le ha dado un toque más cinematográfico para interpretar Bichota. Escena de barrio con motos, perros, bailarines y chispas de soldaduras.Más que una actuación, un auténtico videoclip de la que fue la gran reina femenina de la noche.

Mientras que Yungblud se ha convertido en un ángel con minifalda de tablas que ha sobrevolado la cúpula circular del icónico Roundhouse de Londres antes de dejarse caer al escenario. Sin duda, la actuación más punk.

Por su parte, Sam Smith ha cantado Diamonds desde un teatro vacío, sin bailarines y azotado por relámpagos escarlatas, para terminar con un mensaje categórico a favor de la diversidad sexual: "¡No fastidiéis a los niños queer!".

Zara Larsson, Madison Beer, DaBaby, Why don't we, o Maluma también han particpado en el esta gala en la que también ha habido recuerdo a algunos de los fallecidos este año como Eddie Van Halen. "Es ese tipo de músicos que aparece una vez en el siglo, su manera de redefinir el instrumento, esa sonrisa canalla, su capacidad increíble de improvisar, de tocar ritmos... Era revolucionario y cambió la forma de mirar la guitarra eléctrica", ha señalado Tom Morello.

David Guetta no ha podido contar con Sia pero sí con Raye que cantó Let’s love desde los baños de Széchenyi, en Budapest, ciudad que acogerá estos premios en 2021. Esperemos que en la próxima ocasión ya hayamos podido recuperar las galas en directo.

De momento, este año, prueba superada. Don't stop the music.