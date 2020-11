Soraya estrena casa con una mala noticia

Este ha sido un año de cambios para Soraya. Ha vuelto a la actualidad con un nuevo disco después de seis años de ausencia. Ha creado una firma de ropa familiar. Ha vivido el confinamiento como el resto de los españoles y… ha estrenado casa.

Como es normal en ella, ha ido compartiendo los más y los menos de su mudanza. Ya dejó claro que le daba mucha pena dejar la que había sido su casa durante tantos años, aunque estaba muy contenta con la que tenía ahora.

Lo que parecía una feliz noticia, puede convertirse en todo lo contrario. Lo ha dejado caer ella misma al publicar dos fotos que definen la cara y cruz de la moneda de esta mudanza. “Un trocito del nuevo hogar...Aunque hemos empezado con mal pie...”, escribía en redes junto a dos imágenes que nos muestran su nueva cocina y a su gato.

‘Wanted’ mascota

A la cocina no se le pueden poner muchas pegas, aunque ya hay quien le ha advertido que la pintura no aguantará. El problema está en el gato. “Sabíamos que teníamos que tener cuidado con Valentino, el gatito... y así ha sido ... 🐱 Salió al jardín y ya hace tres días que no ha vuelto...Estamos como locos buscándolo 😞 Y nada...Que tristeza😢 A ver si hay suerte 🙏🏻”, contaba visiblemente emocionada con este duro momento entendible por todo el que convive con una mascota.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 10 Nov, 2020 a las 6:19 PST

En seguida sus seguidores se han volcado en mandarle ánimos y consejos para lidiar con esta situación. Esperemos que nos vaya informado de lo que ocurre finalmente con Valentino que deseamos que aparezca lo antes posible.

“Qué penita 😢...La cocina está espectacular... Esperemos que vuelva y pueda disfrutarla con vosotros 🤞”, le deseaba Barei. “Ojalá regrese pronto 😢”, añadía Verdeliss. Y, la también cantante, María Villalón, le deseaba algo parecido: “Ojalá aparezca pronto, bella 😢🙏🏻”. Es el sentimiento general de todos los que han querido mandarle su apoyo.