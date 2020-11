Millie Bobby Brown conmocionada por una dura pérdida: “No pude darte un último abrazo por el Covid 19”

Últimamente la hemos visto triunfar convertida en Enola Holmes y la fuerza de ese personaje es la que va a necesitar para enfrentarse a la dura pérdida que acaba de sufrir. Millie Bobby Brown se ha criado con su abuela siempre a su lado y ahora le ha tocado despedirse de ella.

“No hay palabras que tengan sentido en este momento. No hay ningún sentimiento que lo pueda describir. La pérdida es algo muy complejo y paso por momentos en los que no puedo dejar de llorar, luego me río de todos los recuerdos y luego me siento en silencio y trato de comprender lo que sucedió”, comparte sobre cómo se encuentra tras su fallecimiento.

“El Alzheimer es malo. Es cruel. Quita la capacidad de alguien para tener recuerdos funcionar como un ser humano. Es tan difícil sentarse y mirar. Siempre seré tu millie moos. Espero que me cuides y me protejas como lo hacías cuando era pequeña”, se dirigía directamente a ella.

“Te amé más de lo que nadie podría amar. Les contaré a todos, cosas sobre ti y las lecciones que me enseñaste. Te daré las gracias todos los días por las risas y los recuerdos que me diste hasta ahora a lo largo de mi vida”, continuaba visiblemente emocionada por la ausencia de esa abuela que vemos en el vídeo que ha compartido junto a estas palabras.

Recuerdos de una infancia feliz

Ahora que no está, no puede dejar de recordar todos esos buenos momentos que ha compartido con ella y que formaban parte de su día a día. “Toda mi vida ha sido increíble y he disfrutado de muchos aspectos, y ahora me doy cuenta de lo que era despertarme en la casa de la abuela Ruth, con el olor a papilla dulce y miel, con las noticias en la televisión y la ropa colgada en la cuerda. Los gatos caminando y los niños jugando afuera. Le daba el abrazo más grande y le decía ‘nos vemos luego’. Mientras jugaba afuera con todos los niños durante horas y horas”, recuerda sobre su infancia.

Una infancia en la que su abuela fue una gran referencia. “Ella se sentaba junto a la ventana y decía ‘no vayas demasiado lejos’, ‘quédate cerca’, ‘es hora de entrar’. Corría adentro y había en mi plato jamón, pan, papas fritas y frijoles y nos sentábamos una frente a la otra y le decía lo que había hecho ese día. Después de la cena, por lo general le cantaba o resolvíamos algún crucigrama mientras me sentaba en su regazo. Llegaba la medianoche y nos acostamos en la cama y ella me contaba historias sobre sus recuerdos de niña y cómo era vivir la Segunda Guerra Mundial”.

En tiempos de pandemia

En estos tiempos de pandemia las pérdidas son más dolorosas por las circunstancias que las rodean. “No pude volver a casa para darte un último abrazo debido al Covid-19, así que FaceTime era todo lo que teníamos. Te canté tanto como mi voz pudo soportarlo, incluso cuando estabas durmiendo”, cuenta sobre sus últimos recuerdos.

Pero tiene otros que atesorará siempre. Ahora sólo queda despedirse: “Ella es verdaderamente mi ángel de la guarda. Te amo niñera. No hay olvido de un alma como esta. Espero que el tiempo lo cure un poco. Pero, por ahora, abrazaré a mamá y veré vídeos de nosotros cantando y bailando. Descansa tranquila”.