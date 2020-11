La ‘reunión’ online de Los Serrano por las canciones que salvaron sus vidas

Fran Perea lanza este mes de noviembre su nuevo álbum de estudio, Canciones para salvarme. Un disco que, según ha confesado en varias entrevistas, nació durante la pandemia como un agradecimiento a algo tan importante en nuestras vidas como es la música. Su nuevo trabajo musical es toda una reivindicación de la necesidad de cultura y música en estos duros momentos.

"A mí me ha salvado la #música, ¿y a ti? Quiero conocer cuál es esa canción que te ha 'salvado' en un momento de tu vida. Mencióname y usa el #CancionesParaSalvarme y así podré conocer tu historia detrás de esa canción... Sushi también os lo agradecerá!!" publicaba hace unos días en sus perfiles oficiales en redes sociales.

La respuesta de su fandom no se hizo esperar y motivó una preciosa iniciativa que ha acabado por cristalizar con el reparto de la serie televisiva que marcó su carrera profesional: Los Serrano. Algunos de los grandes protagonistas de la comedia se han reunido online para responder a la llamada de Fran Perea.

"Hay una familia de sangre y otra elegida, dicen... Yo tengo la suerte de tener otra más: la que me dio la Televisión... Atención! El jueves 19 os contaré sobre otra canción que me ha salvado... #CancionesParaSalvarme" escribía para dar paso al vídeo en el que podemos ver cómo realiza una videollamada a sus antiguos compañeros de reparto.

Jorge Jurado (Curro) elige Never say goodbye de Hardwell. Natalia Sánchez (Teté) elige Set fire to the rain de Adele. Víctor Elías (Guille) elige De qué callada manera de Pablo Milanés. Belén Rueda (Lucía) elige Qué bien de Izal. Verónica Sánchez (Eva) elige Release de Pearl Jam. Y Antonio Resines (Diego) elige 1+1 son 7 del propio Fran Perea.

Seguro que muchos seguidores de la serie han sentido una gran nostalgia al ver a algunos de los principales protagonistas de la serie Los Serrano. Un remember que muchos desearían volver a ver en la pequeña pantalla y a la que los actores no cierran la puerta. "Estaría bien, yo no diría que no, somos como una familia y nos vamos viendo, solemos reencontrarnos por separado. Pero se podría volver con Resines despertando y descubriendo que todo era realidad" dijo en su día Fran Perea.

"¿Qué tal un remake por los 20 años del estreno?" proponía Natalia Sánchez el pasado 23 de abril con motivo del 17º aniversario del estreno del primer capítulo. "Lo que aprendí, me reí y lloré esos años, me acompañará toda la vida. Soy lo que soy hoy, en parte, gracias a esos momentos y a todas y cada una de las personas con las que conviví en esa etapa, las que se cruzaron un solo día y las que siguen en mi vida a día de hoy".

Además de las canciones que han salvado nuestras vidas, seguro que un posible remake también haría lo propio con muchos seriófilos.