Todo lo que se sabe de ‘BE’, el nuevo álbum de BTS

El quinto álbum de estudio de BTS pronto estará en tus manos, lo que se convierte en una razón más que justificada para que vayas ya calentando motores. ¿Cuándo podrás comprarlo? ¿Cuántas canciones incluirá? ¿Habrá gira? ¡Te lo contamos!

En primer lugar, has de saber que BE verá la luz el próximo 20 de noviembre, aunque puedes reservarlo desde ya en las plataformas digitales para que no te quedes sin él. ¡El día se acerca!

Para BTS, este es uno de sus mayores lanzamientos del 2020 después del estreno de Dynamite, el tema que se ha colado en las listas de éxitos internacionales. Precisamente es este uno de los que formarán parte del tracklist que la propia banda ha desvelado ya en sus redes sociales.

Un total de ocho canciones darán vida a BE: Life Goes On, Fly To My Room, Blue & Grey, Skit, Telepathy, Dis-ease, Stay y Dynamite. La primera de ellas, además, se convierte en el lema de este proyecto, del que han desvelado algunos de sus versos. "La vida sigue como un eco en el bosque, como una flecha en el cielo azul. En mi almohada, en mi mesa. La vida sigue así de nuevo", dice en la imagen compartida.

Además, nuestros protagonistas han publicado también las fotos conceptuales de este disco. A juzgar por su estilo y el decorado que les rodea, podemos asegurar que nos encontraremos con uno de sus álbumes más personales. Sus integrantes posan en lo que parece la habitación de un hotel como si de una banda de pop/rock se tratase.

Debido a la situación que atravesamos, se desconoce aún si disfrutaremos o no de BE en directo, por lo que de momento tendremos que conformarnos con hacerlo a través de nuestros auriculares. Pero el lanzamiento de nueva música de BTS es siempre un motivo de celebración.