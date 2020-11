BTS publica la lista de canciones de ‘BE’, su nuevo álbum

BE, el nuevo disco de BTS, está cada vez más cerca, y sus integrantes ya han comenzado a calentar motores. Después de compartir las fotos conceptuales de este nuevo proyecto, sus seguidores han revolucionado las redes sociales después de que hayan hecho público su tracklist.

Este nuevo álbum estará compuesto por ocho canciones tituladas en inglés y en coreano. Por supuesto, una de ellas es Dynamite, su más reciente e hipnotizante hit. Las canciones tituladas en coreano son Fly to My Room, Telepathy y Disease.

Pero eso no es todo lo que Big Hit Entertainment ha desvelado en redes sociales. También ha compartido una imagen con un texto en inglés que parece desvelar algunos de los versos que dará vida a Life Goes On. La imagen dice lo siguiente: "La vida sigue como un eco en el bosque, como una flecha en el cielo azul. En mi almohada, en mi mesa. La vida sigue así de nuevo".

Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope, RM y Suga están dispuestos a cambiar el rumbo del 2020 y aportar ese rayo de luz que necesita estos 365 de oscuridad. No cabe duda de que así lo conseguirán con el lanzamiento de quinto álbum de estudio que todos esperamos con nuestras manos frotadas.

Todo apunta a que este será uno de sus proyectos más personales, por lo que esperamos un tracklist con canciones para todos los gustos, momentos y etapas de sus vidas. ¿Cuándo escucharemos un nuevo avance de este proyecto? Tendremos que esperar para saberlo, aunque puedes asegurar tu copia de BE desde ya en las plataformas digitales.

La noticia del tracklist llega después del éxito de los surcoreanos en los MTV EMAs 2020. La banda recibió un total de cuatro galardones en la edición de este año, convirtiéndose así en los grandes triunfadores de la noche. Está comprobado: no hay premio que a BTS se le resista.