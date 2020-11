RBD vuelve: así suena la nueva canción de la banda mexicana

El próximo 26 de diciembre, toda una generación podrá volver a cantar aquello de "mientras mi mente viaja donde tú estás, mi padre grita otra vez…". Será en el reencuentro virtual que van a protagonizar los integrantes de RBD once años después de separarse e iniciar carreras en solitario.

Poco a poco vamos conociendo más detalles de este esperando evento que contentará a los millones de fans de todo el mundo que siguen escuchando al grupo mexicano. Sabemos que el concierto virtual tendrá una duración de dos horas y llevará por nombre Ser o parecer en homenaje a uno de los sencillos más exitosos de su discografía. También se ha confirmado que no estarán todos, ya que Dulce María y Alfonso Herrera han preferido no participar.

No será un comeback como tal, pero ojo porque, además de interpretar algunos de los hits más icónicos, RBD lanzará un nuevo sencillo con motivo de este reencuentro. Anahí fue la encargada de anunciar que sacarían nuevo material y ahora gracias a Maite Perroni hemos podido escuchar un adelanto de un tema que, atención spoiler, está construido a partir de los títulos más populares de la banda como Sálvame, Este Corazón o Un poco de tu amor. ¿Quieres escuchar el avance?

¿Por qué no van a estar Dulce María y Alfonso Herrera?

Los fans de RBD no podrán disfrutar de la experiencia completa debido a que Dulce María y Alfonso Herrera no estarán en Ser o parecer. La propia Anahí se pronunció en el programa Hoy sobre las ausencias de sus compañeros diciendo lo siguiente: "Primero estuvimos los seis viendo cómo podría ser, pero después Poncho decidió no participar y Dulce quería que lo hiciéramos mejor el próximo año. El plan era hacerlo en marzo o abril para que ella ya tuviera a su bebé y estuviera más tranquila, pero al final nos dijo que prefería no participar".

"No hay nada en la vida que deseábamos más que estar los seis. Nos hubiera encantado en esa noche única, pero también es muy válido no querer participar. Me tiene feliz hacerlo, pero los voy a extrañar mucho", añadió.