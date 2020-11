Morat: “Estar nominados en la categoría nacional sin ser españoles es precioso”

Morat celebró por todo lo alto su doble nominación a LOS40 Music Awards 2020. Así nos lo confirmó la formación colombiana durante una entrevista exclusiva online desde sus casas en Bogotá donde recibieron la noticia. En su media década de carrera se han convertido en uno de los grupos más nominados y poco a poco van escalando en el ranking de los más premiados (Mejor Artista/Grupo Latino 2018; Mejor Canción del 2017; y Mejor Artista/Grupo Revelación 2016).

"Lo hemos cogido ya casi como costumbre cada final de año celebrar los premios con LOS40 en España. Para nosotros es muy entretenido no solo por los premios sino porque es un evento muy bonito. Sirve para reencontrarse con muchos amigos de la música. A ver cómo es este año pero estamos muy felices" explica Juan Pablo Isaza sobre su habitual presencia en los premios más importantes de la música en España.

"Es muy bonito. A mí lo que más me gusta es que siento que en España, por el hecho de que empezamos a tocar allí desde el principio, la relación que hemos hecho con LOS40 es bien bonita. Lo bonito de estos premios no es solo encontrarse con artistas como dice Juan Pablo, sino con locutores, entrevistadores, gente que conocemos y somos amigos desde hace años. Otra cosa que me tiene muy contento este año es estar nominado en la categoría nacional sin ser técnicamente españoles. Es precioso y habla de algo que nosotros hemos dicho muchas veces que es que nosotros en España nos sentimos en casa. Es nuestro segundo hogar. Estuvimos mucho tiempo trabajando, aprendiendo y picando piedra para que algo sucediera. Eso para mí es distinto y me emociona mucho y no solo reconoce algo músical sino también de presencia en un lugar. Es muy lindo porque nosotros le tenemos mucho cariño a España, a todo el público y a toda la industria que nos ha ayudado" contesta Simón Vargas con la mente puesta en esa nominación a Mejor Artista/Grupo Del 40 al 1 en categoría nacional que se entrega por votación popular. Morat también está nominado a Mejor Artista/Grupo Latino.

Mientras sus millones de seguidores en todo el mundo (entre los que me incluyo) esperamos el estreno de su nueva canción, Morat ha recordado la curiosidad que rodeó al premio a Mejor Canción del 2017 que compartieron con Álvaro Soler por el tema Yo contigo, tú conmigo.

Hace un par de años entrevisté a Álvaro Soler que confesó que nunca más vió aquel galardón: "Creo que el premio que gané con Morat lo tienen ellos, ¡cabrones! En ese momento creo que me enchufaron la copa, me dijeron Álvaro felicidades... y no lo he vuelto a ver".

"(Risas) Sí. Ese premio está aquí en mi casa. (Risas) Sí, pero no fue con mala onda". Juan Pablo explica la confusión de aquella noche: "Fue como un tema de que nos íbamos y a la salida dijimos quien quiere el premio, quién, pum, aeropuerto y se acabó". Por fortuna, Simón tiene la solución para este 'conflicto': "Va a tocar mandárselo un día de estos por correo para que lo tenga un rato para allá".