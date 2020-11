Soraya sobre las críticas a ‘Chochete’: “Esta marca no es para todo el mundo”

Si hay un efecto que el 2020 ha causado sobre Soraya es el de sacar a relucir la "mujer creativa" que lleva dentro. Así lo ha desvelado a LOS40 en una entrevista en la que además ha decidido zanjar de una vez por todas la polémica que protagonizó el lanzamiento de su marca de ropa Chochete.

Todo ocurrió hace una semana cuando la cantante anunciaba orgullosa que iba a colaborar con su hija Manuela y su marido Miguel Ángel Herrera en la firma Chochete. Aunque comenzarían vendiendo una sudadera personalizada, cuentan con el propósito de expandirlo y ofrecer un amplio repertorio de productos. Despacito y con buena letra, ¿no?

¡Al grano! LOS40 hemos charlado con la intérprete de Luces y Sombras, que ha decidido hacer una reflexión sobre las críticas que ha recibido por este nuevo proyecto.

Pregunta (P): Tu hija Manuela se ha convertido en tu compañera de aventuras. Ahora has lanzado con ella tu firma de ropa Chochete. ¿Cómo es trabajar con tu hija como modelo en este proyecto?

Respuesta (R): Nos hemos influenciado de ella en los colores, en la capacidad de mezclar las prendas sin importar el momento… es decir, Manuela es una niña muy alegre. La colección es basada en mucho colorido. Son prendas cómodas. Aunque hemos empezado con una sudadera, la idea es desarrollar el proyecto de cara al año que viene. No solo vamos a tener sudaderas, sino más artículos y prendas de ropa. Manuela es una niña que desde pequeña no la hemos querido encasillar en colores rosas porque fuera niña, todo lo contrario. Es una marca muy inclusiva. Por eso yo siempre he dicho que Manuela me ha inspirado con esas cosas para esta marca. Me ha trasladado su esencia y nosotros la hemos volcado en esta marca. Es un proyecto de largo recorrido. Es un proyecto de familia, no es solamente ropa para niño, sino para familia. Para padres, madres, abuelos, nietos… para todos.

P: Cuéntanos. ¿Cómo y dónde podemos encontrar los productos de la firma?

R: Nosotros solo nos estamos centralizando en nuestra página web. De momento solo tenemos Instagram y Facebook y al final de esta semana o como muy tarde el lunes estamos abriendo ya la venta de la sudadera personalizada. Así que esperamos que de cara a la Navidad la gente quiera aprovechar para hacer esos regalos a los suyos y personalizar las sudaderas y regalárselas a la gente que quieran.

P: Como tú, los artistas se han enfrentado al lado oscuro de las redes sociales: los haters. Tú misma lo has podido comprobar con el lanzamiento de Chochete y te animaste a contestarles. ¿Por qué decidiste enfrentarte a ellos y zanjar al fin la polémica?

R: Hay un problema de base y actualmente es el momento que estamos viviendo y lo que te comentaba de cómo está la sociedad. La sociedad ahora mismo está de uñas con cualquier tema. Todos aquellos que estamos intentando salir adelante, que nos estamos reinventando y apostamos por algo diferente, la gente… como pasa mucho tiempo en casa y es la gente que desgraciadamente no tiene trabajo, pierde el tiempo insultando y tratando de humillar a otras personas. Entonces yo sinceramente creo que si esta firma hubiese nacido en otro momento probablemente el nombre hubiese llamado la atención pero no hubiese causado tanto revuelo.

Para nosotros Chochete es una palabra cariñosa, no vemos nada de sexismo en eso. El que lo vea tiene un problema, sinceramente. El que vea algo más allá de una marca de ropa y una palabra cariñosa, sinceramente, debería empatizar un poco más con nuestra historia. Nuestra historia es una historia de una familia andaluza y extremeña que utiliza esa palabra y le llama así a la persona a la que quiere. El abuelo de Manuela la llama “chochete” y ella cuando aprendió la palabra, vino a Madrid y empezó a utilizarla con sus amigos, con los vecinos… y a todo el mundo le sacaba una sonrisa. Para nosotros es una palabra cariñosa y no se le puede dar más vueltas. También te voy a dejar un mensaje oficial: esta marca no es para todo el mundo. Solamente queremos que esta marca la lleve todo aquel que sienta los valores familiares y que para ellos esa marca signifique algo. No pretendemos hacernos millonarios con esta marca. Simplemente queremos de alguna manera enfatizar en los valores de la familia, del cariño, utilizando la cromoterapia como técnica. Para eso hemos hecho nosotros esta marca.

P: Ropa, música… ¿hay algún otro proyecto que traigas entre manos próximamente o que tengas en mente?

R: Por supuesto. Tengo otra firma que estoy preparando y que tiene que ver con papelería y cosas de niños y es con unas ilustraciones de Manuela y las mascotas. Ya está todo preparado, lo único que quiero esperar al año que viene. Lo que saco en conclusión de todo esto es que la pandemia ha sacado a esa mujer que llevo dentro llena de creatividad con ganas de aportar cosas nuevas, con ganas de divertirse. Me he unido a mi hija y a mi marido, que son dos piezas fundamentales en mi vida. Tenemos grandes proyectos entre manos, sobre todo, proyectos ilusionantes.

P: ¿Un deseo que quieres que se cumpla de aquí a que acabe el año?

R: Que llegue la vacuna y que podamos otra vez empezar a movernos musicalmente. Creo que la música siempre ha sido algo beneficioso para la salud, para la sociedad, y yo creo que es hora de volver a recuperar con mucho cuidado, cuando venga la vacuna, empezar otra vez a movernos. Estaría fenomenal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82) el 9 Nov, 2020 a las 6:40 PST

Y tú, ¿qué opinas de Chochete?