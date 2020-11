Emma Roberts cuenta el miedo que pasó por la endometriosis y la ignorancia de su médico

Emma Roberts ha hecho historia convirtiéndose en la primera persona embarazada que protagoniza una portada de la revista Cosmopolitan. La joven de 29 años anunció el pasado mes de junio que estaba esperando su primer hijo junto a su pareja Garrett Hedlund.

Ahora, con la tripita incipiente, la intérprete de American Horror Story se ha animado a posar delante de los objetivos de la famosa revista de moda.

En la entrevista que ha concedido a dicho medio, la sobrina de Julia Roberts narra cómo ha vivido estos meses de embarazo, asegurando que se ha sentido algo soñolienta y con más hambre de lo normal.

Emma también ha confesado a la publicación los problemas que ha tenido para ser madre, ya que padece endometriosis y casi se queda estéril porque su médico quiso minimizar sus dolores. Esta patología consiste en el crecimiento del tejido endometrial (una de las capas que compone el útero) fuera del órgano.

Emma relata que desde que iba al instituto sufría unos dolores enormes que la obligaban a quedarse en casa. “Eran tan fuertes que faltaba a clases y, más adelante, me obligaban a cancelar quedadas”, explica la joven.

Cuando la actriz acudió al médico, este quitaba hierro al asunto y aseguraba que su conducta era algo exagerada: “Con veintitantos decidí que tenía que cambiar a una médica mujer. Ha sido la mejor decisión que he tomado. Pidió pruebas y me envió a un especialista. Por fin, con las pruebas, se vio que no estaba siendo una dramática”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Emma Roberts (@emmaroberts) el 29 Oct, 2020 a las 7:47 PDT

Fue entonces cuando le diagnosticaron endometriosis. Esta patología puede causar infertilidad. Por suerte, Emma estuvo en buenas manos y su médica le aconsejó que congelara óvulos para cuando quisiese ser madre.

Emma también asegura en la entrevista que encontró mucho apoyo al conocer otras mujeres que sufren lo mismo: “De repente, había un mundo entero de charlas sobre ella, infertilidad, abortos naturales y miedo a tener hijos. Di las gracias por descubrir que no estaba sola”.

La actriz continúa explicando que cuando dejó de preocuparse por quedarse embarazada fue cuando se quedó: “Este embarazo me ha hecho darme cuenta de que el único plan que se puede tener es no tener ninguno”.