Isabel Pantoja intenta parar la emisión de ‘Cantora, la herencia envenedada’

Estas últimas semanas, Los Pantojas se han convertido, una vez más, en los grandes protagonistas del corazón después de que Kiko Rivera cargara duramente contra su madre en una conocida revista, llegando a afirmar que había irregularidades en su herencia. Este tema ha dado mucho de qué hablar y Telecinco, cadena especialista en exprimir salseos, ha programado para este viernes un programa especial que lleva por título Cantora: la herencia envenedada.

"En el programa se analizará toda la situación y el enfrentamiento entre madre e hijo y sus problemas económicos. No te pierdas Cantora: la herencia envenenada, el viernes a las 22.00 horas en Telecinco". Así promociona Mediaset una emisión que podría no llegar a producirse si le salen bien las cosas a Isabel Pantoja.

Y es que tal y como afirmó Sálvame este jueves, la tonadillera quiere paralizar por todos los medios la emisión de Cantora: la herencia envenenada. "Es la solicitud que hace un ciudadano en el que cuenta al juez que se va a emitir un contenido que va a lesionar su derecho a la intimidad. Técnicamente es posible, pero no es fácil porque es un personaje público porque la difusión de su herencia ya ha salido en los medios", explicó Montse Suárez, la abogada televisiva de Telecinco.

Y aseguró lo siguiente: "A mi juicio es que hay miedo, tratar de evitar que hay salga información y opiniones de peso que puedan agravar sus relaciones con su entorno. Ese auto podría llegar a Mediaset minutos antes de la emisión".

No es la primera vez que Isabel Pantoja intenta que un programa no se vea en Telecinco. En 2017 ya paralizó la emisión de Mi gitana, un biopic no autorizado que la cadena estrenó en 2012 y que no dejaba en muy buen lugar a la cantante de Marinero de luces. Lo logró por aquel entonces, pero ¿lo conseguirá también con Cantora: la herencia envenenada?