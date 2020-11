'Brilliant Live Adventure Part 2': El Nuevo disco de David Bowie que se lanzará el 20 de noviembre

El próximo 20 de noviembre sale a la luz un nuevo álbum en vivo de David Bowie, bajo el título: Brilliant Live Adventure Part 2: No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95). Este trabajo revive una de las presentaciones más icónicas del músico británico durante los 90 y continúa con la serie que recopila material del artista en directo: Brilliant Live Adventure Part 1: Ouvrez Le Chien (Live Dallas '95)

Lo nuevo de Bowie es el segundo lanzamiento de la serie: Brilliant Live Adventures, el álbum en vivo que ya había llegado a las plataformas de streaming, y que ahora, estará disponible en formato físico.

Esta serie está programada para presentar seis álbumes en vivo en tiradas limitadas. Se trata de una recopilación de algunos de los conciertos emblemáticos en la carrera del músico durante la década de los noventa por el icono del rock, fallecido en 2016

La segunda parte, que se lanzará proximamente, fue grabada el 13 de diciembre de 1995 en el Birmingham's National Exhibition Center, uno de los centros de exposiciones más grandes de Europa. El disco es un viaje en el tiempo hasta su gira Outside Tour de 1995, en concreto a la primera de las cinco noches presentadas como The Big Twix Mix Show.

Entre la lista de canciones encontraremos temas como: Look Back In Anger, Jump They Say, Strangers When We Meet, The Man Who Sold The World y dos versiones inéditas de Hallo Spaceboy.