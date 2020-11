Vanesa Romero (‘La que se avecina’) habla sobre las secuelas del coronavirus: “Pasé mucho miedo”

Vanesa Romero es uno de los rostros más conocidos de la televisión. La actriz alicantina lleva catorce años (que no son pocos) dando vida a Raquel en La que se avecina, ganándose el cariño del público.

Este 2020, al igual que miles de personas, Vanesa ha superado el coronavirus. La artista habló hace unos meses sobre lo mal que lo había pasado durante la enfermedad, estando varios días en la cama sin poder moverse. Por suerte, lo superó y pudo continuar rodando la última temporada de La que se avecina, que se estrenó primero en Prime Video. Eso sí, siguiendo todas las medidas sanitarias obligatorias.

Ahora, en la presentación de la nueva campaña de Sonae Sierra, Vanesa ha confesado algunas de las secuelas que le ha dejado la Covid 19 meses después. Tal y como recoge el medio Chic, la actriz ha tenido unos meses de lo más turbulentos. “Ahora me encuentro bien, pero he estado siete meses muy fastidiada porque me dejó muchas secuelas, una debilidad muscular muy grande, un cansancio tremendo, me faltaba el aire, menos mal que no tuve que ir al hospital”, empezó contando la actriz.

“He pasado mucho miedo, yo me contagié al principio de todo esto, no se sabía prácticamente nada y había mucha falta de información”, ha continuado explicando. Además, las secuelas, tal y como explica la alicantina, no son solo físicas: “Psicológicamente, pasas de tener ansiedad e incertidumbre, y gestionar todo eso es muy complicado”.

Además, la celeb ha hablado sobre su ruptura con Alberto Jiménez tras cinco años. Tal y como ha recogido la revista 10 minutos, tiene buena relación con él y su separación no tiene nada que ver con los meses de confinamiento: “Tengo claro que con Alberto voy a tener una relación buena, por lo menos por preservar todo lo que hemos vivido”.

En cuanto a lo profesional, además de continuar en La que se avecina (aunque no en Montepinar), también ha lanzado su primera novela, Música para Sara. Vamos, que Vanesa no para de trabajar. Y es que, tal y como ella dice, “hay que vivir el presente”.