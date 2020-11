Trap, R&B, rap, soul, pop, funky... Deva sabe hacerlo todo. De hecho, demostrarlo ha sido su objetivo en su disco WOMAN que sale hoy 13 de noviembre. Empezamos conociéndola como D’Valentina y mucho ha cambiado en ella desde entonces. Ahora, con el nombre artístico de Deva, nos muestra su proceso de maduración personal y musical.

Hablamos de la libertad sexual, de la capacidad de experimentar, de ver su cuerpo con otros ojos. Todo ello reflejado en canciones como Borracha, Otra Mujer, Love & Sex o Culpable entre otros temas de este disco tan especial para ella. Un trabajo muy diferente al que solía estar haciendo. Seguro que te sabes de memoria sus anteriores trabajos junto a grandes del género urbano: A.Cupido con Recycled J, No Me Ames con Kaydy Cain y LOWLIGHT o Hielo con Juancho Marqués.

En LOS40 hemos tenido el placer de charlar con ella sobre este cambio, el papel del hombre en el disco, su deseo de colaborar con Aitana y su loco sueño con Rosalía. Sigue leyendo para saberlo todo. Eso sí, lee las respuestas de Deva con una sonrisa en la cara para meterte en el mood que en el que estaba la santanderina.

Entrevista DEVA: “Me he dado cuenta de que quiero ser sensual y no sexual”

J: Enhorabuena por sacar Desnuda, un adelanto de tu próximo disco ‘Woman’. ¿Qué predicciones tienes para el disco?

D: Es, todavía una incertidumbre porque es una apuesta nueva, algo totalmente diferente hasta ahora. Pero no me preocupa del todo sabes. Al menos espero que los melómanos lo aprecien, creo que es lo importante, poner un pedacito de mí ahí fuera. Más que si gustará o no.

J: Con todo lo que está pasando en el mundo, ¿hay otras cosas en tu cabeza?

D: El disco es mi prioridad. Creo que en la cuarentena todo el mundo se dio cuenta de que lo artístico, lo que nos gusta hacer es lo único que importa porque todo se puede acabar de un día para otro. Está clarísimo ahora. Tienes que apostar por eso. Sin concierto y sin nada ahora, este disco es mi hijo y mi madre (dice entre risas).

J: Es una canción muy sensual, a la par que sensible. ¿Te sientes cómoda dando esa cara de ti?

D: En realidad, me ha costado un tiempo encontrar mi camino entre la sensualidad y a sexualidad. Es una de las cosas que me tengo que preguntar un montón, y me he dado cuenta de que quiero ser sensual y no sexual. No me siento cómoda sexualizándome y, así, me siento muy cómoda porque al final es el baile que yo me hago en el espejo en mi casa. Me he sentido bien, no forzada a hacer nada. Es una nueva faceta de mí que la gente no ha visto nunca.

J: Es muy diferente a F.U.C.K, tu anterior tema, donde había más extravagancia y movimiento...

D: Sí, F.U.C.K es con mucho humor porque así es como me tomo la vida. Sino con este 2020...

J: Borracha ya tiene videoclip y es un adelanto del disco. ¿Nos puedes adelantar algo de esa creación?

D: Borracha es una oda a la naturalidad, que todo el mundo se emborracha. Para mí ha sido un proceso. Mis padres obviamente sabían que yo bebía, tengo 21 años, pero es como esas cosas que nunca se hablan. O las cosas que uno hace cuando está en estado de embriaguez. Es como la naturalidad total, libertad total. Y también el arrepentimiento, todo el mundo llama a alguien que no tiene que llamar. Es como contar esa historia.

J: ¿Hay otros tabúes que has intentado sacar a la luz con este disco?

D: Déjame pensar... Sí, el sexo, el alcohol, el experimentar en general. El crecer, no se suele hablar de esa crisis en la que experimentas y te das cuenta de que nada es como pensabas (ríe). Nadie está preparado para hablar de ese momento tan incómodo de que estas solo.

Rosalía es mi esperanza en la música.

J: El nombre del disco ‘WOMAN’ y prácticamente todas las canciones del disco tienen un mensaje muy personal. Cuéntanos cómo surgió.

D: Yo muchas veces escribo sin darme cuenta sobre cosas que están pasándome en el momento. En la composición no lo pensé, fue sin querer. Cuando fui terminando canciones, me empecé a dar cuenta de que estaba relatando lo que me estaba pasando en el momento. El irme de casa, esos tres primeros meses que te mudas y sales constantemente de fiesta cuando no debes, el trabajo, cuando ya no estás solo, cuando eres consciente de tu sexualidad, cuando no hay un juicio por parte de tu alrededor, cuando sales de tu zona de confort... Es que lo hice sin querer. Pero es toda mi historia, el paso de los 19 a los 20. Salir de una relación de maltrato, todo eso.

J: También destacas que ahora eres una Deva muy diferente a la anterior. ¿Qué las hace diferentes?

D: Ahora no soy tan buena ni tan permisiva como antes ni tan manipulable como antes, eso es la desconfianza. Ahora me veo, como mujer, de otra manera. Por la sexualidad que hablábamos antes, el cuerpo, un cambio de mente de cómo veo el mundo, cómo debo proyectarme al mundo y cómo debo tener cuidado cuando me proyecto.

J: Has querido esperar a sacar un buen producto y hacerlo con tiempo, ¿has llegado a conseguir lo que querías con este álbum? ¿Era calidad lo que buscabas?

D: Cuando uno está haciendo un disco no sabe qué esperar, pero creo que sí. Mi equipo y yo hemos superado las expectativas, empezamos con una idea súper abstracta y al final acabamos lográndolo totalmente. No hay nada objetivo en la música. Yo estoy contenta, he contado algo real y es la primera vez que he estado tan encima del proceso de producción. Lo siento súper mío.

J: ¿Quieres estar en la velocidad de la industria musical o prefieres ir a tu ritmo?

D: Hay muchos factores que influyen en si estás o no en la ola, depende de las posibilidades de cada uno. Creo que he decidido estar al margen, hay que arriesgarse y hay que tomarse tiempo para hacer las cosas. No quiero hacer fast-food, yo quería hacer una cosa eterna, quiero que esto pueda escucharse dentro de 20 años. Creo que la música que nos encanta de toda la vida iba con muchísimo más tiempo de por medio y eso es lo que la hace especial. No me sumo a esta ola.

J: ¿Tiene esto que ver con que dejes a un lado los sonidos más trap, que es la ‘tendencia’, y tires por unos sonidos menos populares como el R&B?

D: Sí. Aun así, lo que yo tengo en mente para mí y para mi carrera es poder hacerlo todo. Soy capaz, y mi equipo también, de hacer trap, luego R&B, luego algo que no guste tanto a las masas, luego sí luego no. Volveré a hacerlo, pero quiero demostrar que puedo hacer otras cosas. Y no creo que tenga que ver con el trap, porque a mí me gusta todo. Esto nadie lo hace porque es demasiado arriesgado.

J: ¿Quiénes han sido tus influencias en este disco?

D: Para este en concreto me he fijado en Marvin Gaye, Amy Winehouse, Coldplay, Summer Walker... Puede parecer una tontería, pero One Direction, es muy pop, los escuchaba muchísimo con 13 – 14 años y tienen buena música he de decir. Me di cuenta de que tengo cualidades vocales que son difíciles de sacar cuando uno compone, pero quería enseñar a la gente que Deva puede cantar también. Las referencias son muy dispares.

J: ¿Y nacionales tienes?

D: En este disco no me he fijado en nadie nacional. Era un poco el objetivo, no mirar alrededor y no fijarme en lo que se mueve ahora en la música nacional, los lanzamientos e intentar hacer mi propio camino sin intoxicarme.

J: En cuanto a la temática me doy cuenta de que, en Borracha, Culpable y Otra Mujer hablas de experiencias con respecto a otros hombres. ¿Qué papel le das al hombre en este disco?

D: Pues el que me gustaría darle es ninguno (nos reímos), pero sí que es verdad que al final yo he vivido cosas muy feas desde que era muy pequeñita y es inevitable escapar de eso. Tanto en el amor como en el resto de las cosas, así que no lo puedo evitar.

J: Estas vivencias de las que hablas, ¿te acercan a cierto tipo de comunidad?

D: Creo que sí, al final eso es lo que me ha unido a mis fans al principio. A veces la gente ve más de lo que yo estoy contando en mis historias, eso asusta un poco la verdad.

J: Es un disco totalmente en solitario. ¿No has querido colaboraciones esta vez?

D: Quería demostrar que puedo hacer un álbum sola y que cada tema puede ser diferente. Mi EP debut tenía muchas colaboraciones y quería que el mensaje fuese que está bien ser uno solo, que hay que celebrar la individualidad, que eso está perfectamente bien, es lo que nos hace especiales. Quería que Woman se relacionase con la individualidad, con una persona, one woman.

J: ¿Quieres hacerlas en próximos proyectos? ¿Con quién te gustaría?

D: En este tiempo que he hecho el álbum también he trabajado en muchas colaboraciones porque he estado todo el día en el estudio. Pero aparte de las que ya he hecho... esto es la primera vez que lo digo, pero, me gustaría arriesgarme para mí y la gente para mí. Alguien como Aitana, de este mundo que tenga un proyecto más pop. Quiero demostrar que puedo hacer eso, todas las colaboraciones que ya he hecho son muy urbanas.

J: ¿Eres fan de Aitana?

D: Me gusta, me parece que tiene algo especial. Además de lo que hace, su voz es espectacular. Sin palabras.

J: Con un disco que van referido a las mujeres, ¿qué mensaje le darías a chicas que te tienen como referente?

D: Que sean ellas mismas, que la personalidad siempre gana. Que no te puedes equivocar cuando haces 1. lo que te gusta y 2. lo que te sale de... donde yo te diga.

J: ¿Qué mensaje le darías a la Deva de hace 5 años?

D: Lo mismo. Que mejor que me equivoque yo a que se equivoque otra persona. Siempre. Que espabile.

J: ¿Quién es una mujer que sea tu modelo a seguir?

D: Justamente he soñado con ella esta noche, que siempre significa eso algo. Es Rosalía. Nunca jamás la he conocido, pero ha currado con gente de mi alrededor y me han dicho muchas que ella ha diho que me representan. Ella es mi esperanza en la música. Que, si crees en ello, te arriesgas y no escuchas las opiniones de a gente que quiere seguir modelos de éxito e ir por la vía fácil irá todo bien.

J: Dices que ella te representa, ¿musical o personalmente hablando?

D: Su música porque es diferente y su personalidad porque es de luchadora total, te aseguro que le han dado muchos ‘no’, le han cerrado muchas puertas.

J: ¿Y qué has soñado con Rosalía?

D: Estábamos como en Los Ángeles o Miami algo así y ella vivía como en una urbanización de puerta enormes, había arena de playa y árboles. Yo entraba en su casa y como que todo el rato intentaba aprender de ella, preguntándole cosas, pero ella estaba con su hermana y no me hacía caso. Entonces no paraba de esforzarme y de preguntarle. He sabido interpretarlo y es esa lucha que tengo ahora por seguir, seguir, seguir, aprender y más.

J: Y ya para terminar quería preguntarte por la visión que tienes hacia el Black Lives Matter. ¿Te sientes parte de él?

D: Definitivamente. Me tiraría horas hablando de ello. Me siento parte, pero no de ningún extremo en esta vida, de ninguno jamás.

J: Al ser una mujer negra en el foco mediático, ¿sientes que tienes una responsabilidad?

D: A mí me sale natural, no me había dado cuenta hasta hace poco que conocí a mi amigo de estudio Luis, que está súper metido en esto, de que tenía una responsabilidad. Hay muchísima gente negra en España que no se siente reflejado en ningún artista negro. No hay muchos, aunque yo no conozco a todos, que representen a la comunidad afro-hispana. Lo que otros cogen y meten en su cultura, yo tengo que hacer, representarlo, educar a la gente que me sigue de una manera sutil. No es algo que me agobie, pero tenemos que apoyarnos los unos a los otros.