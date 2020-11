Dani Fernández cierra la etapa ‘Incendios’ a golpe de ‘Puñales’: mira el vídeo y la letra

Han pasado tantos días

Que ya no sé como explicarte

Quizás no me acostumbro a la distancia

o tal vez no he sido responsable

No he perdido todavía, quiero esperar lo inesperable, pero ahora me fijo en los detalles, ya no hay más consumo incontrolable...

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire

Tus anclajes me perdían, mis adicciones son curables

Yo sé que no importaban tus señales

Quiero más acordes corporales

Deja que el tiempo se nos pare

Por si decides no culparme

Que me atraviesen tus puñales

Sigo buscándote en el aire